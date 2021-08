Psychologie des Lügens – Wie erkennt man einen Lügner? Im Fernsehen sieht es so einfach aus: Die Kommissarin überführt den Verdächtigen, weil er mit dem Fuss wackelt und schwitzt. Tatsächlich aber fehlen wissenschaftlich belegte Merkmale, um Unwahrheiten zu erkennen. Hanna Winterfeld

Nein, Lügner haben nicht unbedingt lange Nasen. Sie zu erkennen, ist allerdings sowieso schwierig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Wahrheit steht uns allen ins Gesicht geschrieben, sagt Dr. Cal Lightman in der US-Serie «Lie to Me». In der zweiten Folge der Serie soll Lightman im Auftrag der US-Armee einen Vergewaltigungsvorwurf aufklären. Der Lügenexperte registriert, dass das vermeintliche Opfer während seiner Aussage immer wieder kurz die Mundwinkel nach unten zieht. Für ihn ist klar: Sie glaubt ihren eigenen Worten nicht, sie lügt. Ihre Mimik hat den Lügenexperten unwillkürlich und im Sekundenbruchteil auf die richtige Fährte geführt.

So funktioniert das in Film und Fernsehen. Nur: Ist es tatsächlich möglich, Lügen so einfach und eindeutig zu entlarven? Viele Menschen glauben immerhin, Lügner gut erkennen zu können – und sind in Wahrheit ziemlich schlecht darin. Untersuchungen zeigen, dass es Probanden nur in etwa der Hälfte aller Fälle gelingt, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Selbst jene, die es jeden Tag mit Lügnern zu tun haben, etwa Polizeibeamte, schneiden nicht viel besser ab. Eine Studie aus den USA mit 509 Versuchspersonen etwa untersuchte die Fähigkeit von Mitgliedern des Secret Service, der CIA, des FBI, von Richtern und Studenten. Dabei stellte sich heraus, dass lediglich die Trefferquote der Mitglieder des Secret Service merklich über dem Zufallsniveau lag.