Kurzes von Hansjörg Schneider – Wie eine Schachtel Pralinés: Man weiss nie, was man kriegt Die Kolumnen des Basler Schriftstellers, die in der BaZ von 2015 bis Ende 2017 erschienen sind, und eine Auswahl von Essays sind im neuen Buch «Die Eule über dem Rhein» versammelt. Markus Wüest

Hansjörg Schneider: Schriftsteller, Beobachter, Erinnerer, Kritiker. Foto: Luzia Hunziker

Ein Geständnis zu Beginn: Mir wurde von der damaligen Chefredaktion im Spätsommer 2017 die bittere Aufgabe übertragen, Hansjörg Schneider darüber zu informieren, dass die BaZ seine Kolumne «Kleine grosse Welt» einstellt. Es wurden finanzielle Gründe ins Feld geführt. So wurde ich zum Hiob des Basler Schriftstellers und Dramatikers.

In den zwei Jahren zuvor hatte ich mich stets darüber gefreut, wenn die beiden maschinengeschriebenen A4-Blätter in meinem Postfach lagen. Manchmal hatte es handschriftlich minimale Korrekturen auf den beiden Blättern, sonst waren die kurzen Texte makellos. Also setzte ich mich hin und tippte die Texte in den Computer, um sie so druckreif zu machen.