Präsident in Bedrängnis – Wie eine Nanny in Kolumbien eine Regierungskrise auslöste Eine Angestellte soll einen Bargeldkoffer gestohlen haben. Das löste Ermittlungen gegen das Präsidentenumfeld aus. Es geht um Abhörung, einen mysteriösen Selbstmord und illegale Finanzierung. Simon Widmer

Hat sie die Stabschefin des Präsidenten bestohlen? Marelbys Meza. Foto: PD

Kaum einer Person würde man weniger zutrauen, eine Regierungskrise auszulösen, als Marelbys Meza. Noch vor wenigen Monaten war die Nanny in Kolumbien gänzlich unbekannt. Jetzt steht die 51-Jährige inmitten eines bizarren politischen Skandals, der mit immer neuen Wendungen die kolumbianische Öffentlichkeit in seinen Bann zieht – und auch den Präsidenten Gustavo Petro in Erklärungsnot bringt.