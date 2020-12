Hartes Schicksal – Wie eine junge Baslerin im Gulag landete Die 19-jährige Paula wanderte nach Moskau aus und fiel dort in Ungnade. Ihre Geschichte lag lange verborgen auf einem Estrich – bis Beatrice Schmid das Leben ihrer Verwandten in einem Buch rekonstruierte. Dina Sambar

Dieses Bild ist wahrscheinlich kurz nach Paulas Ankunft in der Sowjetunion entstanden. Foto: zvg

Es sind Zeugnisse von bitterer Armut, unmenschlichen Schicksalsschlägen, Krieg, Mut und viel Idealismus, die Beatrice Schmid an Weihnachten 2015 auf dem Estrich ihrer Eltern in Basel entdeckt. Die Briefe, Fotos, Artikel und Dokumente erzählen die Geschichte ihrer Grosstante Paula, deren Mann erschossen wurde und die in einem Arbeitslager der Sowjetunion fast ihr Leben liess.

Was hatte die 19-jährige Paula vor fast genau 100 Jahren dazu bewogen, Basel zu verlassen und in die Sowjetunion auszuwandern? Beatrice Schmid taucht durch die Dokumente immer weiter in die Geschichte ihrer Grosstante und des Kommunismus ein.