Tragödie für Obstbauern – Wie eine Frostnacht fast die gesamte Schweizer Aprikosen-Ernte vernichtet hat 85 Prozent der diesjährigen Aprikosen-Ernte sind kaputt – eine Frostnacht hat genügt. Im Wallis stehen Obstproduzenten jetzt vor dem Nichts. Philippe Reichen , Philipp Loser

Obstbauer Emmanuel Chassot aus der Unterwalliser Gemeinde Nendaz wird in diesem Jahr keine einzige Aprikose verkaufen können. Foto: Dominic Steinmann

Fährt man im Sommer die Schweiz hinab, an Montreux vorbei ins Chablais und weiter ins Unterwallis, beginnen die Ferien nach der ersten richtig langen Kurve oberhalb von Martigny. Im Abstand von wenigen Metern stehen da die Aprikosenstände, unbescheiden beworben in grössten Buchstaben, die Parkplätze grosszügig, die Aprikosen klein und gelb und saftig und so süss, dass die Hände der Kinder lange vor dem Grossen St. Bernhard ganz klebrig geworden sind.

Nicht in diesem Jahr.

«Ich bin jetzt seit 30 Jahren Obstbauer. So etwas habe ich noch nie erlebt.» Emmanuel Chassot