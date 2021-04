Obskures Netzwerk «Operation Lima» – Wie eine Französin ihre Tochter Mia in die Schweiz entführte Eine Spezialeinheit fasst Lola M. und ihr Kind in einem besetzten Fabrikareal in Sainte-Croix. Eine Geschichte von radikalen Verschwörungstheoretikern, perplexen Autonomen und einer verzweifelten Mutter. Yann Cherix , Michèle Binswanger

14. April: Der französische Staatsanwalt Nicolas Heitz zeigt bei einer Pressekonferenz ein Bild des entführten Mädchens. Foto: AFP

Himmel und Hölle im von Autonomen bewohnten Fabrikgelände. Vor dem improvisierten Café auf dem Gelände der leeren Fabrik in Sainte-Croix ist das Hüpfspiel mit Kreide auf den Boden gezeichnet. Die Kritzelei stammt von Mia, diesem achtjährigen Mädchen, das mittlerweile ganz Frankreich kennt. Tagelang hatte ihr Schicksal, ihr Verschwinden für Schlagzeilen gesorgt. Behörden, die Öffentlichkeit, die Medien fragten sich: Où est Mia? Wo ist Mia?

Sie hatte das vergangene Wochenende zusammen mit ihrer Mutter im ehemaligen Uhrmacherstädtchen Sainte-Croix verbracht. Während Mia draussen spielte, half Mutter Lola in der improvisierten, aber hübsch eingerichteten Küche der Hausbesetzer aus. Die 28-Jährige mit den zwei tätowierten Sternen an den Handgelenken belegte engagiert, erzählen die Gastgeber, einen Kuchen mit selbst gesammelten Baumnüssen. Friedliches Kollektiv, grosse Freiheit. Doch die Auszeit der beiden Flüchtigen im abgelegen Waadtländer Jura sollte am Sonntagmorgen jäh enden – mit dem Auftauchen der Dard, der Spezialeinheit der Waadtländer Polizei. Himmel und Hölle.