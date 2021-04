Der verklärte Mörder – Wie ein Zürcher Galerist Tschanun retten wollte Walter Keller setzte sich vor seiner Haftentlassung für Tschanun ein. Dieser dankte es ihm, indem er ihn als Teil einer Verschwörung sah. Michèle Binswanger

Humanist und Menschenfreund Walter Keller, 2007. KEYSTONE

Als Chef der Zürcher Baupolizei richtete Günther Tschanun 1986 vier seiner Mitarbeiter hin. Nach dem Ende seiner Haft im Jahr 2000 verschwand er spurlos. Neue Dokumente zeigen, wie er nach seiner Entlassung lebte und starb. Lesen Sie hier die ganze Serie: Erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil.

Auch als Claudio Trentinaglia bleibt Günther Tschanun misstrauisch und wachsam, bis am Schluss. Das zeigt seine Begegnung mit einer anderen Zürcher Persönlichkeit: dem Zürcher Galeristen und Verleger Walter Keller. Mit ihm hatte er 1998 zu tun, als er aus dem Gefängnis Saxerriet sein Leben in Freiheit zu organisieren versuchte. Zu Beginn von Tschanuns Halbfreiheit versuchte die Gefängnisleitung verzweifelt, einen Arbeitsplatz für ihn zu organisieren aber niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Da trat eines Tages Walter Keller auf den Plan und bot dem berühmten Mörder eine Stelle in seinem Scalo-Verlag an der Weinbergstrasse in Zürich an.