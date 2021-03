Banküberfall in Binningen und Riehen – Wie ein überforderter Kunsthändler zum Bankräuber wurde Er wollte in der internationalen Kunstszene mitmischen – dann kam der brutale Absturz aus Unfähigkeit. Wegen zweier bewaffneter Raubüberfälle auf Bankfilialen in der Region Basel musste sich ein Mann nun vor Gericht verantworten. Alexander Müller

Hier spaziert der Mann mit rund 13’000 Franken aus der Raiffeisenbank in Binningen. Foto: Polizei BL

Was sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge, wenn Sie an einen Bankräuber denken? Wohl einen Mann, der bestimmt und aggressiv mit einer Waffe rumfuchtelt und in der Schalterhalle rumbrüllt. Der Täter, der im Sommer 2018 die Raiffeisenbank in Binningen und die Kantonalbank in Riehen überfallen hat, entspricht gar nicht diesem Bild. Der 42-Jährige machte am Freitag vor dem Baselbieter Strafgericht den Eindruck eines unsicheren Mannes, der keiner Fliege etwas antun könnte. Dennoch ist er zweimal bewaffnet in eine Bank marschiert. Er drohte jeweils mit der Spielzeugpistole, sorgte dabei aber für wenig Aufsehen. In einem Fall hat ein Kunde nicht einmal bemerkt, dass er Zeuge eines Bankraubs wurde.