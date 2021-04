Notorischer Störenfried – Wie ein Querulanten-Parlamentarier ein ganzes System lahmlegt Ein Politiker stört im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt den Ratsbetrieb permanent mit rassistischen und sexistischen Tiraden. Dabei stalkt er Parlamentarierinnen auch bei ihnen zu Hause – gestoppt wird er von niemandem. Philipp Loser

«Unser System ist einfach nicht vorbereitet für so jemanden.» Jessica Brandenburger, SP-Grossrätin und Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt. Foto: Pino Covino

Die Realität von weiblichen Politikerinnen im Jahr 2021 in der Schweiz sieht auch so aus: Ein Team filtert die besonders schlimmen Mails heraus. Es ist besser so. Die Combox wird nicht abgehört. Es gibt ein privates und ein politisches Handy – denn sonst hört es nie auf.

Und das ist nur die Basisausstattung. Seit kurzem hat Jessica Brandenburger auch noch regelmässig mit dem Bedrohungsmanagement der Kantonspolizei Basel-Stadt zu tun. Brandenburger ist 28 Jahre alt, Grossrätin und seit dieser Woche Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt. Das Bedrohungsmanagement der Polizei hat sie nicht wegen eines anonymen Stalkers kontaktiert oder wegen einer besonders üblen Erwähnung auf den sozialen Medien. Der Grund ist ein Mitparlamentarier. «Ich habe überhaupt keine Lust, dass der plötzlich vor meiner Haustür auftaucht.»