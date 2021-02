Vermittlung im Elsass – Wie ein Millionendieb zu seinen «Aufträgen» kam Ein Kriminaltourist hat in 180 Einbrüchen 2,4 Millionen Franken erbeutet. Vor dem Baselbieter Strafgericht plaudert er aus dem Nähkästchen – und erzählt Erstaunliches. Alexander Müller

Ein Moldawier hat während Jahren Diebestouren in die Schweiz unternommen. Foto: Silas Stein (Keystone)

So freimütig hat man in einem Baselbieter Gerichtssaal noch selten einen Kriminaltouristen über seine «Arbeit» sprechen hören, wie dies Grigore Petrescu (Name geändert) am Dienstag getan hat. Der 42-jährige Familienvater schilderte, wie er regelmässig in seiner Heimat Moldau den Bus bestiegen hat, um in der Schweiz Einbrüche zu begehen. Der Bus brachte Petrescu ins Elsass, wo es eine Art Vermittlungsbörse für Kriminaltouristen zu geben scheint. Dort fand er Gleichgesinnte und wurde einem Einbruchsteam zugeteilt.

Mit seinen «Arbeitskollegen» fuhr er dann während einiger Wochen Tag für Tag in die Schweiz und brach in unzählige Geschäftsliegenschaften ein. Zuvor entwendete die Bande in der Regel einen Lieferwagen und baute den für ihre Zwecke um: Die Rücksitze wurden entfernt, die Scheiben getönt, die Nummernschilder durch unverdächtige ersetzt. Alles mit dem Ziel, unauffällig Diebesgut über die französische Grenze transportieren zu können. Zwischen Juni 2012 und Mai 2016 ging Petrescu so in der ganzen Schweiz seiner Tätigkeit nach. Erwischt wurde er erst nach umfangreichen internationalen Ermittlungen dank der hinterlassenen DNA-Spuren. Im März 2018 wurde Petrescu in Ungarn verhaftet, seit April 2018 wartet er in einem Schweizer Gefängnis auf seinen Prozess.