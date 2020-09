Neue Pflichtabgabe für Streamingdienste – Wie ein CVP-Mann Alain Bersets Netflix-Gesetz pulverisiert Der Nationalrat will Netflix, Amazon & Co. zwar verpflichten, in Schweizer Filme zu investieren – aber weniger, als Kulturminister Alain Berset wollte. Markus Häfliger

Heidi statt Claire Underwood? Der US-Filmkonzern Netflix – hier eine Szene aus seiner Serie «House of Cards» – soll künftig Millionen in Schweizer Filme investieren. Foto: Netflix

Wer US-Serien wie «House of Cards», «Narcos» oder «Ozark» schaut, unterstützt damit gleichzeitig Schweizer Filme. Der Nationalrat verpflichtet Netflix, Amazon, Disney und die übrigen internationalen Streamingdienste per Bundesgesetz, ins unabhängige Schweizer Filmschaffen zu investieren. Die Streamingdienste können dabei wählen, ob sie selber Filmprojekte in der Schweiz lancieren oder Schweizer Filme einkaufen – oder ob sie lieber eine entsprechende Ersatzabgabe an den Bund zahlen.

Mit diesem Grundsatzentscheid führt der Nationalrat eine Lex Netflix ein. Das ist ein Erfolg für Kulturminister Alain Berset (SP), der die Vorlage verantwortet. Bei der Ausgestaltung kürzt der Rat Bersets Anträge aber so stark zusammen, dass aus der gross gedachten Lex Netflix nur noch ein Gesetzlein übrig bleibt.

Berset wollte, dass die Streamingdienste 4 Prozent ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes in Schweizer Filme investieren. Der Nationalrat kürzt diese Abgabe auf 1 Prozent. Für diese starke Kürzung votierten die geschlossene SVP und das Gros der FDP und CVP. Ein Antrag von links, die Abgabe sogar auf 5 Prozent zu erhöhen, hatte gegen die bürgerliche Mehrheit nicht den Hauch einer Chance.

Der Sieger des Tages

Wie viel die neue Abgabe ausmachen wird, ist heute noch schwer abzuschätzen. Das Bundesamt für Kultur (BAK) schätzte im Vorfeld, dass allein der Marktführer Netflix pro Jahr 5 bis 7 Millionen Franken in den Schweizer Film hätte investieren müssen. Durch die starke Kürzung des Abgabesatzes auf 1 Prozent reduziert sich die geschätzte Summe nun auf unter 2 Millionen. Bei den anderen Anbietern wie Amazon oder Disney sind keine entsprechenden Zahlen bekannt.

Als eigentlicher Sieger das Tages ging der CVP-Nationalrat Philipp Kutter aus der Debatte hervor. Zwar attackierten auch die SVP und eine Gruppe von FDP-Nationalräten rund um Christian Wasserfallen Bersets Vorlage mit zahlreichen Anträgen. Sie wollten die Lex Netflix sogar integral abschiessen – mit dem Argument, selbst Milliarden-Subventionen würden den Schweizer Film nicht automatisch besser machen.

Philipp Kutter im Plexiglas-Parlament: Der CVP-Mann hat seine Anträge durchgebracht und Bersets Gesetz damit massgebend verändert. Foto: Alessandro della Valle/Keystone

Doch mehrheitsfähig waren die Anträge der SVP und Wasserfallens FDP-Minderheit nicht – im Unterschied zu Kutters Anträgen aus der Mitte. Der Zürcher Nationalrat liess das Grundprinzip von Bersets Vorlage unangetastet, zog dem Gesetz aber mit Detailkorrekturen die meisten Zähne. Selbst die FDP-Fraktion folgte den Anträgen von CVP-Mann Kutter weit geschlossener als den Anträgen ihres Fraktionskollegen Wasserfallen.

Das Filmgesetz illustriert damit perfekt, wer bei polarisierten Abstimmungen im Nationalrat die Mehrheiten zwischen links (SP, Grüne und GLP) und rechts (SVP, FDP) macht: die Mittefraktion aus CVP, EVP und BDP.

CVP-Nationalrat Kutter argumentierte, auch mit einem Prozent komme noch genügend Geld für das heimische Filmschaffen zusammen. Eine Abgabe von vier Prozent sei im internationalen Vergleich schlicht zu hoch. Das Nachbarland Frankreich, das noch höhere Abgaben für das heimische Filmschaffen kennt, sei diesbezüglich in Europa «nicht die Regel, sondern die Ausnahme», so Kutter.

Erfolgreiches Lobbying

Die Nationalratsmehrheit kürzte – fast durchgehend unter Kutters Führung – nicht nur die Höhe der Filmabgabe. Zusätzlich befreite es gewisse Anbieter gänzlich von ihr.

Gemäss Bersets Vorlage hätten nicht nur die globalen Streamingdienste in den Schweizer Film investieren sollen, sondern auch grössere Regional-TV-Sender sowie die Kabelnetzbetreiber aus der Schweiz. Diese – namentlich die Swisscom und UPC Cablecom – bieten ebenfalls Filme per Video-on-Demand an.

Die betroffenen Schweizer Firmen hatten im Vorfeld aber gegen Bersets Anträge lobbyiert. Das Lobbying sei «besonders intensiv» gewesen, sagte GLP-Nationalrat Thomas Brunner im Rat. Besonders pikant ist dieses Lobbying bei der Swisscom, die sich mehrheitlich in Bundesbesitz befindet, und damit im Parlament eine Gesetzesvorlage ihres eigenen Eigentümers bekämpfte. Das Lobbying der Fernsehsender und Kabelnetzbetreiber hatte Erfolg: Der Nationalrat befreite beide von der Abgabepflicht.

Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Man kann gespannt sein, ob dieser Bersets Vorlage teilweise wieder belebt – oder ob er ihr noch die letzten Zähne zieht.