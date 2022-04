Zuerst als Spinner abgestempelt – Wie ein Basler Shop das Do-it-yourself in die Region brachte 1957 sorgte der englische Name über dem heutigen Bastelladen Presser noch für Kopfschütteln. Doch die Eltern des jetzigen Inhabers Jürg Presser setzten ganz auf den neuartigen Geschäftszweig: den Hobbyladen. Mit Erfolg. Julia Gisi

Jürg Presser führt heute das über 60-jährige Geschäft weiter, das seine Eltern einst gegründet haben. Unterstützt wird er dabei von der Geschäftsleiterin Chantal Wenger. Foto: Kostas Maros

Jürg Pressers Eltern sorgten für einige verdutzte Blicke, als sie 1957 ihren eigenen Laden eröffneten – denn über dem Eingang zum Gerbergässlein 24 stand in grossen Lettern geschrieben: «Do-it-yourself».

Das, was Margrit und Werner Presser anboten, war ein gänzlich neuer Geschäftszweig: Im «Do-it-yourself» spezialisierten sie sich auf all das, was mit Basteln, Heimwerken und Modeschmuck zu tun hatte.