Zwischen Trümmern und Träumen – Wie ein Basler Filmer in die Welt eines indischen Slums eintaucht Jahrelang tauchten der Basler Dokumentarfilmer Christof Schaefer und die indische Journalistin Yamini Deen in einen bedrohten Slum in Indien ein. Der Film «Delhi Dreams» erzählt die Geschichte. Isabelle Thommen

Vijay (22) steht in den Trümmern mehrerer zerstörter Häuser in der Kathputli Colony. Foto: Elliott AG

Widerstand und Ohnmacht in Indiens grösstem Artisten-Slum: Die Kathputli Colony wird von den Bulldozern der Regierung bedroht. Aber die Bewohner wollen nicht weichen und kämpfen mit einem Kunstfestival um die Zukunft ihrer Heimat. Im Dokumentarfilm «Delhi Dreams» begleiten der Basler Filmemacher Christof Schaefer und die indische Journalistin Yamini Deen drei Slumeinwohner und zeichnen ein ergreifendes Bild von beherzten Lebensträumen inmitten einer ernüchternden Realität.

«Es war ein Eintauchen in eine ungewohnte Welt», sagt Schaefer zu dieser Zeitung. «Die Schweiz ist klein, Indien sehr gross. Hier sind die Leute reich, in der Kathputli Colony extrem arm.» Zudem würden die Menschen im Slum sehr eng zusammenleben – in jeglicher Hinsicht. «Es ist eine sehr kollektive Welt», sagt Schaefer.

Yamini Deen hatte vor dem Dreh des Dokumentarfilms als Journalistin über die Kathputli Colony berichtet. «Ich war fasziniert von diesem Ort und den Künstlern, die dort leben, und wollte ihre Geschichte erzählen. In vielerlei Hinsicht ist ihre Geschichte auch die Geschichte Indiens», sagt Deen.

Sehen Sie hier den Trailer zum Film «Delhi Dreams». Video: Royal Film

Mehrfach ausgezeichnet

«Es war schwierig, in diesem Umfeld zu filmen. Das dürfte jedem klar sein, der schon einmal mit einer Kamera gearbeitet hat», beschreibt Schaefer das Drehen im Slum. «Mit der Zeit gehört man aber zum Inventar», erzählt er an der Basler Vorpremiere im Kult.kino Atelier am Dienstagabend. «Wir haben sehr viel Zeit mit den Menschen dort verbracht und gemeinsam Tee getrunken», schildert Deen die Herangehensweise am Drehort.

So hätten die beiden nach langen Gesprächen die drei Protagonisten des Films vor Ort gefunden. Deen hat dabei die Gespräche mit den Bewohnern geführt, während Schaefer das Filmische übernahm. «Wir konnten nicht vorhersehen, wie sich die Geschichten dieser Menschen entwickeln», so Deen. Einer der Protagonisten sei etwa während der mehrjährigen Dreharbeiten überraschend zu einem der mächtigsten Menschen im Slum aufgestiegen.

Kusum wurde seit ihrem 18. Lebensjahr von den Filmemachern begleitet. Foto: Elliott AG

Das Schicksal der Slumbewohner bewegt. Dreifach wurde der Film bereits ausgezeichnet – in Toronto und Stockholm sowie mit dem Basler Filmpreis in der Kategorie «Spezialpreis für besondere Leistungen im Bereich Regie und Autorenschaft». Bewegen konnte der Film in Indien selbst jedoch noch nichts. «Wir sind in Abklärungen mit Netflix Asia, ob wir den Film dort streamen lassen können. Das hätte vielleicht eine politische Wirkung.» Das Problem sei aber, dass nicht alle Protagonisten mit der Veröffentlichung auf Netflix einverstanden seien.

Den Film nun in Basel zu präsentieren, bedeutet Schaefer und Deen viel, wie die beiden sagen. Als sie den Film geschnitten haben, lebte das Paar noch im Kleinbasel. «Es war heute ein Heimkommen», sagt Schaefer. Sie sei auf der Zugfahrt von Zürich zur Premiere sogar emotional geworden, ergänzt Deen. «Ich wurde richtig nostalgisch. Es war ein langer Prozess, bis der Film endlich in die Kinos kam.»

«Delhi Dreams» ist ab heute Donnerstag im Kult.kino Atelier zu sehen.

Das sind die Filmemacher Infos einblenden Der Basler Dokumentarfilmer Christof Schaefer und die indische Fernseh- und Printjournalistin Yamini Deen lernten sich bei einem Videodreh in Indien kennen. Kurz darauf führte eine Recherche Yamini Deen in die Kathputli Colony. Für den Film «Delhi Dreams» näherten sich Deen und Schaefer jahrelang der Gemeinschaft an. Yamini Deen und Christof Schaefer sind mittlerweile verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Das Paar lebt in Zürich. (ith)

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

