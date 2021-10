Podcast zur Fantasy Basel – Wie E-Sportler Geld verdienen und welche Gefahren die Onlinewelt birgt Gaming wird immer beliebter. Die Messe in Basel wirbt damit, die grösste Comic Con Europas zu sein. Wie man sich diese Welt vorstellen muss, erklärt Luca Boller, Captain der Schweizer E-Nationalmannschaft, im Podcast der BaZ. Andrea Schuhmacher

An der Fantasy Basel verkleiden sich die Besucher gerne als ihre Lieblingsheldinnen. Foto: Pino Covino

Vom 8. bis 10. Oktober findet die Fantasy Basel in den Messehallen statt. Während dieser drei Tage sieht man so manch seltsame Kreatur durch die Stadt am Rheinknie laufen: Es sind das die Cosplayer, die Kostümierten, die als Heldinnen und Monster verkleidet zur Messe eilen. Neben Comicbüchern und Film- und Serienstars fasziniert an der Fantasy Basel auch immer mehr die Welt des Gamings. E-Sport-Turniere sind inzwischen ein fester Bestandteil der Messe.

Fussball spielen am Computer – das hat Luca Boller zum Beruf gemacht. Der Captain der Schweizer E-Nationalmannschaft erklärt im Podcast, wie es dazu kam und wie viele Stunden er pro Tag am Computer spielen muss, um an den grossen Wettkämpfen mitzumachen. BaZ-Redaktorin Andrea Schuhmacher erzählt zudem, wie es ist, als Frau in dieser Welt unterwegs zu sein – und welche Gefahren sich hinter dem Gaming verbergen.

Luca Boller ist der Captain der Schweizer E-Nationalmannschaft und unter Vertrag beim FC Basel. Foto: Urs Jaudas

Wird man einsam, wenn man den ganzen Tag vor dem Computer verbringt? Können die virtuellen Freunde die «echten» Freunde ersetzen? Das erklären wir Ihnen, ob absoluter Laie oder leidenschaftlicher Gamer, in unserem Podcast. Hören Sie mal rein!

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht.

