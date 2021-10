Super League live: YB – Luzern – Schulz verwandelt Elfmeter – Luzern führt 1:0

Vergangenheit ist Vergangenheit

Vor dem Spiel sagt YB-Trainer David Wagner übrigens noch: «Was war, war.» Er will damit sagen, dass es den Bernern gelingen muss, Vergangenes zu vergessen und im hier und jetzt sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Was war, war. David Wagner, ein Philosoph am Kunstrasen.

Unter der Woche trifft YB in der Champions League auf Villareal. Auch dabei dürften die Berner gedanklich noch nicht sein. Was sein wird, wird sein.