Bitcoin, Diem und Co. – Wie Digitalwährungen die Zukunft der Geldpolitik beeinflussen Die wachsende Verbreitung von Crypto-Currencies stellt Notenbanken vor grosse Herausforderungen. Andreas Neinhaus

Hinter der geplanten privaten Digitalwährung Diem steht Facebook. Sie könnte zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Notenbanken werden. Foto: Pavlo Gonchar(Getty Images)

Kryptowährungen etablieren sich immer mehr als Geld der Zukunft. Noch vor vier Jahren hätten ihn seine Zuhörer ausgelacht, wenn er von der Aussicht gesprochen habe, dass Zentralbanken bald schon Digitalwährungen emittieren würden, erinnert sich Henri Arslanian, ein Experte für Kryptowährungen, der an der Universität von Hongkong lehrt. Die Utopie ist inzwischen Realität geworden. An den Olympischen Winterspielen in Peking Anfang 2022 will Chinas Zentralbank einen digitalen Renminbi als Zahlungsmittel einsetzen und der Welt spätestens dann vorführen, dass die neue Ära des Geldes angebrochen ist. (Lesen Sie weiter: Die wichtigsten Fragen zu Kryptowährungen: Ist Bitcoin Geld?)