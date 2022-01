Start zum Prozess des Jahrzents – Pierin Vincenz’ Kritiker warnten – und wurden übergangen Schon früh gab es Hinweise, dass bei den umstrittenen Deals des Raiffeisen-Chefs etwas nicht stimmen konnte. Doch die Warner wurden nicht ernst genommen. Jorgos Brouzos

Steht ab Dienstag vor Gericht: Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. Foto: Esther Michel

Wer sich heute in St. Gallen umhört, bekommt viele Geschichten zu Pierin Vincenz erzählt. Der gmögige Raiffeisen-Chef habe am Samstagmorgen beim Einkaufen immer freundlich gegrüsst, sagt einer, der zeitweise im gleichen Quartier wohnte. «Wissen Sie» sagt er, «der hat doch auch immer so viele Runden in den Beizen bezahlt». Aber da sei er sich auch nicht mehr so sicher.