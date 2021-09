«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie die Schweiz offen für die Ehe für alle wurde Umfragen zeigen: Eine Mehrheit ist für die Ehe für alle. Ein solch deutliches Ergebnis wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Was ist der Grund für diese Wende? Vivienne Kuster , Alessandra Paone als Gast

Dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz bald heiraten? Die Umfragen deuten darauf hin. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Umfragen lassen vermuten, dass die Ehe für alle in der Schweiz bald Realität sein dürfte: Die erste Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage, die vom Institut Leewas durchgeführt wird, zeigt eine Zustimmung von 64 Prozent.

Vor einigen Jahren wäre ein Ergebnis in solcher Deutlichkeit nicht denkbar gewesen. Die Schweiz ist gegenüber Anliegen von gleichgeschlechtlichen Paaren also offener geworden. Und trotzdem sind im April dieses Jahres rund 61’000 Unterschriften von Menschen zusammengekommen, die die Ehe für alle ablehnen.

Wer sind diese Menschen? Mit welchen Argumenten kämpfen sie gegen die Vorlage an? Und was hat dazu geführt, dass sich die Schweiz gegenüber von gleichgeschlechtlichen Paaren öffnet? Antworten in «Apropos» mit Redaktorin Alessandra Paone und Philipp Loser.

Weiter nach der Werbung

Fehler gefunden?Jetzt melden.