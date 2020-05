Lockerung wird besprochen – Wie die Schweiz auf Italiens Grenzöffnung reagiert Erst gerade noch hiess es auf Schweizer Seite, die Grenzöffnung zu Italien sei noch nicht geplant. Doch nun plant das Staatssekretariat für Migration einen Austausch mit Rom nächste Woche. So will man Lockerungsschritte möglichst gut aufeinander abstimmen.

Grenzöffnung in Italien steht gemäss dem Entscheid der Regierung unter dem Vorbehalt, dass die Infektionsgeschehen in einzelnen Regionen oder Staaten es zulassen: Grenzübergang Schweiz-Italien bei Chiasso. Foto: Alessandro Crinari (KEYSTONE/Ti-Press)

Gerade noch am Freitag sagte Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, die Grenze zwischen der Schweiz und Italien bleibe bis auf weiteres geschlossen. Und Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte am Mittwoch erklärt, ein Datum für eine Grenzöffnung mit Italien gebe es noch nicht. Die Situation präsentiere sich anders als in den anderen Nachbarländern. Eine Lockerung gegenüber Italien, weiteren Schengen- und auch Drittstaaten werde in einem nächsten Lockerungsschritt geprüft.

Italien will die Einreise für Ausländerinnen und Ausländer ab 3. Juni wieder erlauben.

Beim Staatssekretariat für Migration (SEM) heisst es aber heute Samstag dazu, dass kommende Woche in bilateralen Gesprächen über mögliche Lockerungsschritte diskutiert werde. Das SEM nehme zur Kenntnis, «dass Italien offenbar eine Lockerung der Einreisebeschränkungen auf den 3. Juni plant», teilte Sprecher Daniel Bach auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Keine Quarantäne für alle

Man sei mit den italienischen Behörden in Kontakt. Kommende Woche seien «wieder bilaterale Gespräche geplant, an denen wir mögliche Lockerungen an der Grenze diskutieren werden». Ziel sei, mögliche Lockerungsschritte gut aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Sobald es Entscheide gebe, würden diese kommuniziert.

Die Grenzöffnung in Italien steht gemäss dem Entscheid der Regierung unter dem Vorbehalt, dass die Infektionsgeschehen in einzelnen Regionen oder Staaten es zulassen. In eine zwei Wochen lange Quarantäne müssen nach der Einreise nur diejenigen, die Kontakt mit Infizierten hatten oder selbst positiv getestet worden sind.

Derzeit ist eine Einreise nach Italien nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener, die sich im Ausland aufhalten und in ihre Heimat zurück wollen, oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben.

Weitere Öffnungsschritte

Bisher starben fast 32'000 Menschen in Italien am Coronavirus. Insgesamt haben sich nach Angaben des Zivilschutzes mehr als 223'000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Infektionszahlen gehen aber seit längerer Zeit zurück.

Eine Grenzöffnung zur Sommersaison ist vor allem für die Tourismusbranche wichtig, die einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Italiens ist.

Italien bereitet sich langsam auf die Öffnung des Lockdown vor: Armeeangehörige desinfizieren einen Platz in Rom. Foto: Mauro Scrobogna (LaPresse via AP/KEYSTONE)

Schon ab diesem Montag sind weitere Lockerungen vorgesehen: So dürfen Coiffeure, Kosmetikstudios, Einzelhandel, Bars und Restaurants wieder öffnen. Allerdings nur mit strengen Abstandsregeln.

Auch dürfen sich die Menschen dann ohne eine Selbstauskunft bewegen, aber nur innerhalb ihrer Region. Museen und Bibliotheken können öffnen – und auch an den Strand und Freunde treffen darf man wieder. Bisher durfte man sich nur mit Verwandten treffen. Auch Gottesdienste sind wieder erlaubt.



( SDA )