Deutsche Lehnwörter im Englischen – Nun versteht man Putin auch in den USA Den deutschen Begriff «Putin-Versteher» gibts neuerdings auch im Englischen. Wie und welche Wörter den Sprung über den Atlantik schaffen. Meinung Philippe Zweifel

Die Mutter aller Putin-Versteher: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem russischen Kremlchef an einer Pressekonferenz 2004. Foto: Getty Images

Was haben Gerhard Schröder, Roger Köppel, Sahra Wagenknecht und Andreas Glarner gemeinsam? Sicher nicht die politische Grundausrichtung, aber sie gelten oder galten alle als «Putin-Versteher». Das Wort kursiert in deutschsprachigen Medien seit zehn Jahren, nun ist der Neologismus auch im Englischen angekommen. In Artikeln über den Krieg in der Ukraine findet man ihn genauso wie in der englischsprachigen Wikipedia. Der Begriff sei, steht dort, eine abwertende Bezeichnung für Politiker und Experten, die Wladimir Putin gegenüber Mitgefühl zeigen und sagen «…ja, aber man muss auch Putins Position verstehen.»