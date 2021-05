Neuer Fraktionschef der Mitte-Fraktion – Wie die Oberwalliser in Bern die Macht übernehmen Eine Bundesrätin hat die CVP Oberwallis schon, ebenfalls einen der einflussreichsten Ständeräte. Und jetzt hat die Partei auch noch den mächtigsten Posten im Nationalrat im Visier. Markus Häfliger

Nach nur zwei Jahren schon Fraktionschef: Nationalrat Philipp Matthias Bregy. Foto: Keystone

Vordergründig scheint es für die Walliser CVP ziemlich schlecht zu laufen.

Zuerst tauft sich die nationale Mutterpartei gegen ihren Willen in «Die Mitte» um. An einer Versammlung im Oberwallis sprachen sich über 90 Prozent der CVP-Mitglieder gegen den Namenswechsel aus. Doch gegen die C-Abschaffer in den anderen Kantonen hatten die Walliser keine Chance.

Nach dem Kampf um den Parteinamen unterliegt die Walliser CVP auch im Kampf um die Macht in ihrem Kanton. Im Staatsrat verliert sie am 28. März ihren dritten Sitz und damit die absolute Mehrheit, die sie seit Kantonsgründung ununterbrochen innehatte.