Wie die Hitze unser Leben verändert

Theorien, in denen auf solcherlei Weise Klima und Charakter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Völkerpsychologie zusammengeschlossen werden, gibt es seit der griechischen Antike. Ihre höchste Bedeutung erfuhren diese Lehren während der Aufklärung, bei Montesquieu, bei Johann Gottfried Herder und bei Immanuel Kant, in gross angelegten Versuchen, sich die Geografie als etwas Historisches, der Zeit Unterworfenes vorzustellen. Diese Lehren wiederum mündeten bei Hegel in eine philosophische Länderkunde, um schliesslich, bei Victor Hehn, einem baltischen Bibliothekar, der zum Pionier der deutschen Begeisterung für Italien wurde («Italien: Ansichten und Streiflichter», 1867), in einer Art anthropologischer Geografie zu enden. Er war der Erste, der den Deutschen die Vorzüge der italienischen Küchen nahezubringen suchte.

Doch wenn die Verbindungen von Klimakunde und Völkerpsychologie mit Victor Hehn auch aus der Philosophie verschwunden sind, so leben sie trotzdem fort. Zuerst in den Rassenlehren des frühen 20. Jahrhunderts und darüber hinaus, in jeder nur denkbaren Weise, in den volkstümlichen Meinungen über das Verhältnis von Wärme, Lebensfreude und Leichtsinn, wie sie vorzüglich im Süden zu Hause sein sollen. Der stille, schwerfällige Nordländer gehört gleichermassen zu diesem Repertoire, und wenn er schon seit vielen Jahren beim ersten warmen Sonnenstrahl die Kleider von sich wirft und mediterranes Strassenleben spielt, so ändert das nichts an seiner Kategorisierung.

Seit Jahrzehnten arbeitet indessen auch Nordeuropa an seiner Italianisierung, erkennbar nicht nur an der Mode, nicht nur am sonderbaren Einfall, irgendwo an einem zentralen Ort einen Haufen Sand aufzuschütten, sodass eine Strandbar ohne Wasser entsteht, sondern vor allem beim Essen und Trinken. Das gilt für die Restaurants, das gilt aber längst auch für das tägliche Dasein zu Hause. «Der Norden ist ein Irrtum», soll Friedrich Nietzsche gesagt haben. Der Satz scheint, in allen protestantischen Ländern Europas, zu einer weitverbreiteten Devise des Lebens geworden zu sein, auch wenn er zuweilen vom gasbetriebenen Heizpilz unterstützt wird. In Stockholm etwa hat sich die Zahl der Strassen- und Gartenrestaurants seit dem Jahr 2000 ungefähr verdreifacht, auf nunmehr etwa 3000 Gaststätten.

Das Klima als etwas Geschichtliches

Je wärmer jedoch die Sommer werden und je länger die Hitzeperioden zwischen Anfang Juni und Ende August währen, desto zwiespältiger werden solche Bekenntnisse zu höheren Temperaturen. Gewiss, es hat seinen Reiz, wenn man jeden Abend auf der Terrasse oder auf dem Balkon sitzen kann, wenn es nicht regnet und wenn die wärmende Jacke im Schrank hängen bleiben kann. Doch erweist sich nunmehr, dass es leichter sein mag, das grössere Lebensglück im Süden zu wähnen, wenn man sich in der Gewissheit wiegen kann, im Zweifelsfall doch in den gemässigten Zonen zu leben, in gleichermassen grossem Abstand vom Heissen wie vom Kalten.

Kein Aufklärer hat sich so intensiv mit den Folgen des Klimas für das Leben der Menschen auseinandergesetzt wie Johann Gottfried Herder, vor allem in seinen zwischen den Jahren 1784 und 1791 veröffentlichten «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit». Es sei keine Frage, heisst es darin, «dass wie das Klima ein Inbegriff von Kräften und Einflüssen ist, zu dem die Pflanze wie das Tier beiträgt und der allen Lebendigen zu einem wechselseitigen Zusammenhange dienet, der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sei, dass er es durch Kunst ändere». Mit Kunst ist hier Technik gemeint. Erstaunlich an diesem Satz ist vor allem, in welchem Mass Herder das Klima als etwas Geschichtliches denkt; weniger, als dass das Klima etwas wäre, das dem Menschen als ein Element der Natur entgegengesetzt ist. Es verändert sich vielmehr fortlaufend, und mit ihm ändern sich die Bedingungen menschlichen Lebens. Wobei man sich eben dieses menschliche Leben als eine Instanz vorstellen muss, die ihrerseits auch das Klima ändert – und als die seit zwei Jahrhunderten mächtigste all dieser Instanzen.

Genau diese Erfahrung machen die Menschen in den ehemals gemässigten Zonen gegenwärtig, und so sehr sie auch mit dem Süden kokettieren mögen und so froh sie sein mögen, dem «Irrtum des Nordens» entronnen zu sein, so unheimlich wird ihnen doch zunehmend bei dem Gedanken, dass jedes Klima etwas Historisches und mithin Veränderliches ist.

In die Freude über den Einzug eines mediterranen Klimas in Landstriche, die ehedem der gemässigten oder sogar kalten Zone zugerechnet wurden, mischt sich nunmehr die unangenehme Vorstellung, mit dem Klima auch das «Schlaffe» oder Hilflose des südlichen Menschen übertragen bekommen zu haben, so, wie er dasitzen und träumen und keinen klaren Gedanken mehr zu fassen in der Lage sein soll. Diese Vorstellung wird umso unangenehmer, je deutlicher wird, dass das Klima nicht aufhören wird, historisch zu sein – und sich also weiterhin verändern wird. Dass diese Entwicklung nicht in die gemässigten Zonen zurückführen wird, dürfte «gesetzt» sein.