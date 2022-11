Natürliche Geburt vs. Kaiserschnitt – Wie die Geburt die Gesundheit der Babys prägt In den ersten Lebenswochen entwickeln Neugeborene den Immunschutz. Die Keime, die sie bei der vaginalen Geburt bekommen, können dabei entscheidend sein. Werner Bartens

Eine Hebamme vermisst den Kopf eines durch Kaiserschnitt geborenen Kindes in Zürich. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wie ein Kind auf die Welt kommt, ist nicht allein eine medizinische Frage. Vorurteile und Ideologie spielen in der Bewertung ebenfalls eine Rolle. Mittlerweile wird fast einem Drittel aller Kinder in der Schweiz per Kaiserschnitt auf die Welt verholfen. Im Jahr 2020 betraf die Schnittentbindung 32,6 Prozent aller Geburten. Damit hat sich der Anteil der Sectio caesarea, wie der Kaiserschnitt von Medizinern genannt wird, deutlich erhöht – 2001 lag die Quote noch bei 26,5 Prozent.