Im Berner Amthaus wurde Bruno Zwahlen Ende 1993 freigesprochen. Foto: Keystone

Vor 40 Jahren wurde die Witwe des russischen Malers Wassily Kandinsky in ihrem Chalet in Gstaad getötet. Diesem beinahe in Vergessenheit geratenen Mordfall hat diese Zeitung jüngst eine ganze Seite gewidmet. Die Berner Ermittlungsbehörden hatten in diesem Fall ziemlich schlecht ausgesehen. Gewisse Spuren wurden von vornherein nicht verfolgt, etwa die eines Handwerkers, den Nina Kandinsky am Tatnachmittag erwartet hatte. Stattdessen kaprizierte man sich, ohne über wirkliche Anhaltspunkte zu verfügen, auf eine ausländische Täterschaft – und lief damit ins Leere.