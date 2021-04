Berner Modell – Wie die Berner das Betteln unterbinden Der Leiter der Berner Fremdenpolizei hat den Basler Behörden das «Berner Modell» vorgestellt. Das Wissen, wie man gegen Bettlerbanden vorgeht, wäre auch am Rheinknie vorhanden. Daniel Wahl

Eine Bettlerin und ein Hund in der Freien Strasse in Basel. Foto: Steve Last

Die Stadt Bern wurde von Bettlern aus Rumänien in den Jahren 2008 und 2009 geradezu überrollt. Bald sassen auch Kinder ohne Eltern stundenlang unter den historischen Lauben und versuchten, ihre Münzbecherchen zu füllen. Die Kleinen wurden teilweise unter den Erwachsenen ausgeliehen, sogar ohne Eltern von Rumänien nach Bern verfrachtet, um in der Schweiz Mitleid zu erwecken und so die Erträge zu optimieren. Um diese Form der Ausbeutung zu unterbinden, um überhaupt das Betteln zu reduzieren, bedurfte es grosser Anstrengung und einer koordinierten Zusammenarbeit der Behörden.