Corona und der Föderalismus – So kam es zum Konflikt der beiden mächtigsten Schweizer Regierungen Der Bundesrat überrollte den Zürcher Regierungsrat mit scharfen Covid-Regeln. Recherchen zeigen: Man spricht miteinander, aber versteht sich nicht. Kevin Brühlmann , Mario Stäuble , Christoph Lenz

Da regierte noch die Harmonie: Natalie Rickli (SVP) und Alain Berset (SP) bei einem Besuch eines Altersheims in Zürich am 30. April 2020. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Anfang steht ein vertrauliches Telefongespräch zwischen Bern und Zürich. Und die Frage: Wenn man sich schon am Hörer hat, wie kann man so aneinander vorbeireden? So, dass wenig später die halbe Schweiz verwirrt ist? Geriet man in ein Funkloch?

Montag, 7. Dezember 2020. Silvia Steiner, Zürcher Regierungspräsidentin, und Natalie Rickli, Gesundheitsdirektorin, erhalten einen Anruf aus Bern. Simonetta Sommaruga und Alain Berset, die Bundespräsidentin und der Gesundheitsminister, sind in Sorge. Seit Wochen will die Zahl der Covid-Infektionen in Zürich nicht abnehmen. Die Spitäler füllen sich. In den Augen von Berset sind die lokalen Massnahmen zu lasch. Im Umfeld des Bundesrats spricht man von «Zuckerwattenmassnahmen».