Neue Konkurrenz aus Weil am Rhein – Wie die Basler Innenstadt gegen die neue Shoppingmall bestehen will Nur für das Einkaufserlebnis kämen die Menschen nicht mehr in die Basler Innenstadt, warnt die Basler Regierung. Die vielen Baustellen seien ein gutes Zeichen für die Zukunft, sagt Stadtentwickler Lukas Ott. Alexander Müller

Einkaufen war gestern. Die Basler Innenstadt soll künftig zu einem «Erlebniscenter» werden. Foto: Dominik Plüss

Der boomende Onlinehandel drückt seit Jahren auf die Umsätze der Läden, und nun öffnet im Herbst direkt jenseits der Landesgrenze auch noch eine riesige neue Shoppingmall ihre Pforten: Die Dreiländergalerie in Weil am Rhein lockt auf 25’000 Quadratmetern künftig mit 70 attraktiven Läden, die es zum Teil weit und breit nicht gibt. Dazu ein direkter Anschluss an BVB-Tram und S-Bahn-Netz sowie eine Tiefgarage für Kunden, die mit dem Auto anreisen. Ist die Basler Innenstadt gerüstet für die Konkurrenz?