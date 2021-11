Nukleare Energie - Atomfreunde planen eine AKW-Renaissance in der Schweiz

Nukleare Energie – Wie die Atomfreunde in der Schweiz ein neues AKW bauen wollen Bürgerliche lancieren eine Initiative, um das Neubauverbot von Kernkraftwerken zu kippen. Die Zeit dafür sei reif, glauben sie – und warnen vor dem «Irrweg» mit Erneuerbaren. Stefan Häne Philipp Loser

« D ie Stimmung ändert sich» : Die 24-jährige Vanessa Meury (JSVP) ist Präsidentin des Energie Club Schweiz. Foto: Adrian Moser

Sie ist das junge Gesicht unter lauter grauen Atomfreunden und fällt damit zwangsläufig auf. Als flammende Fürsprecherin von Atomstrom in den «Standpunkten» der «SonntagsZeitung» zum Beispiel oder im Debattenformat des «Nebelspalters» – in der gleichen Rolle.

Nun sitzt Vanessa Meury im Pausenraum ihres Büros in Grenchen. Die Wolken kleben am Jurasüdfuss, grau in grau. An Aufbruch gemahnt hier nichts. Doch genau das will Meury: einen Aufbruch wagen. Sie habe viele positive Reaktionen auf ihre Auftritte erhalten, auf ihr Plädoyer für mehr Atomkraft, sagt die 24-Jährige. «Ich glaube, die Stimmung ändert sich gerade zu unseren Gunsten.»