Wahlen in den USA – Wie DeSantis Trump verdrängen will In Florida, der Heimat von Rentnern und Reichen, könnte sich die Zukunft der USA entscheiden. Der Gouverneur Ron DeSantis möchte US-Präsident werden. Zumindest für ihn kam der Hurrikan wie gerufen. Peter Burghardt aus Arcadia , Christian Zaschke aus New York

Der Gouverneur als Krisenmanager: Ron DeSantis bei einem Augenschein nach dem Hurrikan in Fort Myers Beach, Florida. Foto: Keystone

Sein Pult steht sorgsam platziert vor einem überfluteten Highway. Soll jeder gleich sehen, dass Gouverneur Ron DeSantis so früh es ging an die demolierte Westküste Floridas gereist ist, um sich ein Bild von den immensen Schäden zu machen, die der Hurrikan Ian angerichtet hat. Über der Kleinstadt Arcadia brennt die Sonne, die Anwohner werden in Propellerbooten durch die Strassen gefahren, die unter Wasser stehen. Es sieht hier aus, als habe eine gewaltige Faust wieder und wieder auf die Küste eingeschlagen und erst abgelassen, als wirklich alles kaputt war. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Es ist fast nichts übrig».)