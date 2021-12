Streit um LGBTIQ-Rechte – Wie der Penis den Feminismus spaltet Darf man mit männlichen Genitalien in die Frauengarderobe? Die Auflösung der Geschlechter stellt die Gleichstellung vor überraschende Probleme. Nina Jecker

Die pure Männlichkeit oder ein geschlechtsneutrales Organ? Menschen in Japan huldigen am Kanamara-Festival dem Phallus. Foto: AFP

Ist der Penis ein männliches Organ? Haben nur Frauen eine Vagina? Solche Fragen werden in der Diskussion um Geschlechtsidentitäten und die Gleichberechtigung von Transmenschen debattiert. In den Augen vieler jüngerer Feministinnen ist der Feminismus keine reine Frauensache mehr, sondern soll inklusiv sein und unter anderem auch Transpersonen miteinbeziehen. Vor allem ältere Feministinnen sehen dadurch jedoch die Rechte der Frauen gefährdet. So auch jene Baslerinnen, die das geplante Gleichstellungsgesetz des Kantons Basel-Stadt kritisieren, weil dieses die Grenzen zwischen den Geschlechtern aufweicht. Eine Haltung, die Transaktivistinnen und -aktivisten wiederum als transfeindlich verurteilen.