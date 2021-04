Kranker Gesundheitsmarkt – Wie der Patient zum Spielball finanzieller Interessen wird Spital und Krankenkasse wollen einen kleinen Prostataeingriff nicht ambulant durchführen, weil er sich finanziell nicht lohnt. Dieser Fall zeigt auf, was in der Branche systematisch falsch läuft. Joël Hoffmann

Ein Urologe bei der Behandlung eines Prostatatumors.

Foto: Peter Würmli

Stefan Schmied (Name geändert) hat Probleme mit seiner Prostata und geht zum Urologen im Basler Unispital. Der behandelnde Arzt stellt eine vergrösserte Prostata fest. Nichts Schlimmes – also kein Tumor. Aber dennoch sei ein kleiner Eingriff nötig. Damit beginnt eine Kaskade, die bei Stefan Schmied das Vertrauen in das Gesundheitswesen schwinden lässt.

Seit Januar wirbt das Unispital mit einer relativ neuen Methode zur Behandlung einer gutartigen Prostatavergrösserung: Bei der Rezum-Therapie wird dem Patienten neun Sekunden lang Dampf in die Prostata gespritzt. Dieser tötet das Gewebe ab. Die Prostata ist damit wieder normal gross. Und nach etwa drei Tagen Katheter ist der Spuk vorbei. Der Vorteil für den Patienten: Es soll keine bleibenden Schäden bei der Funktion geben, und vor allem dauert der Eingriff gerade mal 5 bis 20 Minuten.