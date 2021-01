EU-Austritt und Corona – Wie der Brexit Familien entzweit Die Mannings sind eine ganz normale britische Familie. Sie haben über den Brexit gestritten, jetzt müssen sie mit ihm leben. Über einen Riss, der nicht nur durch Europa geht. Alexander Mühlauer

Ungemütliche Stimmung in London: Die Pandemie macht den Britinnen und Briten zu schaffen, der Brexit ist im Alltag kaum spürbar. Foto: AFP

Nur drei Leute in der Schlange bei der Post, das sah gut aus. Doch dann vergingen ein paar Minuten, ohne dass sich etwas bewegte. Der ältere Herr am Schalter wollte ein Päckchen nach Spanien aufgeben. «Spanien? Das ist leider nicht möglich», sagte die Mitarbeiterin der Royal Mail hinter der Glasscheibe. Bis auf Weiteres könne sie keine Pakete annehmen, die in die EU geschickt werden sollen. Ob das etwas mit dem Brexit zu tun habe, fragte der Mann. Das wisse sie nicht, sagte die Postangestellte. Darauf folgte ein etwas längerer Dialog, bei dem nicht ganz klar wurde, was der Mann genau wollte. Wahrscheinlich nur sein Paket loswerden.