Umfrage zu öffentlichen Debatten – Wie denken Sie über das Gendern? Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie zu Themen wie gendergerechte Sprache und dem Zustand der Diskussionskultur in der Schweiz stehen. Sehen Sie die Meinungsfreiheit bedroht? Nehmen Sie an der Umfrage teil.

Auch Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Thema Gendern auseinander. Foto: Urs Jaudas

Die Gesellschaft in der Schweiz verändert sich laufend. Das führt zu Diskussionen und Reibungen. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie zu solchen gesellschaftlichen Veränderungen stehen – es geht um Fragen wie die folgenden: Nutzen Sie eine gendergerechte Sprache? Gibt es hierzulande Minderheiten, die zu wenig Gehör haben? Sehen Sie die Meinungsfreiheit in der Schweiz bedroht? Nehmen Sie teil an der Gesellschaftsumfrage von Tamedia und 20 Minuten.

https://survey.tamedia.ch/s3/84654e508e7e

Fehler gefunden?Jetzt melden.