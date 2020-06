Shark Bay, Australien Infos einblenden

Die Shark Bay ist eine Meeresbucht, die an der Westküste Australiens liegt, etwa 850 Kilometer nördlich von Perth. Die dort lebenden Indopazifischen Grossen Tümmler sind die am besten erforschten Delfinpopulationen weltweit. Forscher beobachten dort seit fast 40 Jahren das natürliche Verhalten der Meeressäuger. Die Bucht ist durch eine Halbinsel in einen westlichen und östlichen Abschnitt geteilt. Da sich die in den beiden Gebieten lebenden Delfingruppen nicht miteinander vermischen, sind auch vergleichende Studien möglich. Beispielsweise ist das Verhalten, einen Schwamm als Schnauzenschutz zu benutzen, sowohl in der westlichen Population als auch in der östlichen Population unabhängig voneinander erfunden worden. Schneckenhäuser zum Jagen zu benutzen, kommt ebenfalls bei beiden Delfinpopulationen vor. Das Verhalten beobachteten die Forscher jedoch häufiger in der westlichen Population und untersuchten es dort systematisch.

Michael Krützen von der Universität Zürich erforscht seit 1994 die Delfine in der Shark Bay. Einzig in diesem Jahr werden sein Team und er wegen der Corona-Pandemie vermutlich nicht in Australien arbeiten können. «Wir müssten erstmals unsere Langzeitbeobachtungen unterbrechen», sagt der Biologe. «Wir werden die neugeborenen Kälber nicht registrieren und die Gruppen der bekannten Delfine nicht weiter verfolgen können.» Dennoch gibt es genug zu tun: «Wir haben mehr als 30’000 Datensätze in den vergangenen Jahren gesammelt», sagt Krützen. «Die müssen wir aufbereiten.» Sie sollen helfen, weitere Verhaltensweisen der Delfine zu deuten. (afo)