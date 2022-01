Zahl der Corona-Infektionen explodiert – Wie das Tessin zum Omikron-Sorgenkind wurde Lange lief es gut – doch plötzlich hat die Lage gedreht. Wie geht der Südkanton damit um? Zu Besuch bei jenen, die als erste von der Omikron-Welle getroffen wurden. Yann Cherix

« Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit Omikron a u f u ns zukommen wird », sagt Chefarzt Michael Llamas vom Spital Locarno. Foto: Boris Müller

Diese Kurve! Steil nach oben! Es war eine unheilvolle Weihnachtsbotschaft, die Giorgio Merlani erreichte. Staunend musste er zuschauen, wie die Fallzahlen in seinem Kanton kurz vor den Feiertagen explodierten. 200 zuerst, 500, dann 1800 pro Tag. «Es hörte einfach nicht mehr auf», sagt er.

Merlani ist der Tessiner Kantonsarzt und er erzählt von dem, was er schon seit langem befürchtet hatte: dass die Corona-Variante Omikron dominant werden könnte und eine nächste Welle das Tessin erfasst. Der Blick in den Süden hatte ihm von der nahen Zukunft erzählt. In der Lombardei war Omikron bereits Anfang Dezember dominant. 75’000 Frontalieri, Grenzgänger, fahren jeden Tag über die Schweizer Grenze. Es war also nur eine Frage von Tagen, bis es auch im Tessin so sein würde.