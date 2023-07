Ein Basler Party-Phänomen – Wie das Tension zu einem der grössten Techno-Festivals wurde Vor zwölf Jahren begann alles als eintägiges Rave-Fest. Heute ist das Tension eines der wichtigsten Schweizer Events der elektronischen Musikszene. Raphaela Portmann

Im Bikini feiern und danach in den Pool springen – das geht am Tension Festival. Foto: Kejia Lui

Vor zwölf Jahren hat das Tension Festival als eintägige Rave-Party seinen Anfang genommen. Beflügelt von der neuen Beliebtheit der elektronischen Musik in Basel, tanzten rund 2300 Besucherinnen und Besucher auf dem Deck des Basler Clubs Das Schiff und im Borderline. Später kam das Vulcanelli als Standort hinzu.

Seither hat sich das Festival zu einem der grössten Events im elektronischen Musikbereich der Schweiz und des angrenzenden Auslands gemausert. Das mag auch daran liegen, dass das Tension Festival 2013 auf das St.-Jakobs-Areal zog und im darauffolgenden Jahr nicht mehr am 31. Juli, sondern am 1. August stattfand. Dadurch konnte der Open-Air-Event tagsüber früher als in den Vorjahren beginnen, was den Fokus des Festivals von den Nachtveranstaltungen in den Clubs auf die Daytime-Party im St. Jakob verlagerte.

2016 wurden die Veranstalter dann erneut gezwungen, ihren Event umzukrempeln: Aufgrund von Umbauarbeiten stand das ursprüngliche Areal neben der St.-Jakobs-Halle nicht mehr zur Verfügung. Also wich man auf das Gelände des Gartenbads aus. Diese Veränderung sollte sich als Gewinn herausstellen. Die 4000 Gäste konnten zur Musik von Sven Väth, Dixon, Monika Kruse, Oliver Koletzki, Anja Schneider, Sascha Brämer und Nicone tanzen und sich danach im Schwimmbecken abkühlen.

In den darauffolgenden Jahren wurde das kulinarische Angebot ausgebaut und das Gelände durch einen zweiten Floor erweitert. 2018 wurden 5500 Eintritte registriert. Alle Zeichen standen auf Erfolg – und dann kam die Pandemie. Das Tension Festival musste in nur anderthalb Monaten geplant werden, die Nightsession in den Clubs entfiel komplett. Trotz der Rückschläge wurden rund 7000 Tageseintritte verkauft.

Im vergangenen Jahr erreichte das Tension Festival mit rund 9500 Tageseintritten schliesslich einen neuen Rekord. Bei wunderschönem Wetter tanzten die Besucherinnen und Besucher zu den Beats von Ben Böhmer, Nora En Pure, Jan Blomqvist, Nina Kraviz und Stella Bossi.

2023 lockt das Tension Festival mit einem Line-up bestehend aus internationalen DJ-Grössen wie Andrea Oliva, I Hate Models, NTO und Lilly Palmer. Neben den Liveacts soll auch das einzigartige Festivalgelände die Gäste begeistern: Diese können sich jederzeit in einem der Bäder abkühlen, in der Beachlounge entspannen oder eine Rutschpartie auf der Rutschbahn wagen.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

