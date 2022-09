Die besten Apps – Wie das Smartphone beim Kochen hilft Als Vorspeise kredenzen wir eine App, die einen auf Koch-Ideen bringt. Die grossartige Rezept-Verwaltungs-App Mela bildet den Hauptgang. Und ein kleines Dessert haben wir auch noch parat. Matthias Schüssler

Mit der richtigen App fungiert das Smartphone tatsächlich als Küchenhilfe. Foto: Getty Images

Rezepte-Apps und Kochbücher haben eines gemeinsam: Von beiden gibt es ein Überangebot – und nur wenige treffen unseren persönlichen Geschmack.

Eine schnelle Antwort auf die «Was soll ich kochen?»-Frage

Da gibt es die Apps, die uns eine schnelle Antwort auf die stets wiederkehrende Frage versprechen, was wir denn heute kochen sollen. Die App von Chefkoch (Android und iPhone) erlaubt es jedem Hobbykoch, seine Lieblingsrezepte zum Besten zu geben. So gross die Auswahl ist, so inkonsistent die Qualität – vor allem die Fotos zu den Rezepten wecken oftmals weniger den Gluscht als vielmehr die Motivation für eine Nulldiät.

1 / 2 Kitchen Stories ist ein digitales Koch-Magazin. Foto: Screenshot

Wenn es darum geht, kulinarische Gelüste zu wecken, ist Kitchen Stories (iPhone und Android) ein bewährter Wert: Das ist eine Art Kochmagazin, bei dem es zwar auch Nutzerbeteiligung gibt, bei dem aber die Beiträge der Redaktion im Zentrum stehen.

Die Lieblingsrezepte auf dem Smartphone

Auch für unsere eigenen Lieblingsrezepte gibt es eine App. Die heisst Mela (iPhone), kostet fünf Franken und gehört zu den Küchen-Hilfsmitteln, die man sofort ins Herz schliesst: Sie ist nämlich mit so viel Liebe zum Detail entwickelt worden, dass sie das Maximum an «Gault Millau»-Punkten verdient.

Mit Mela ist es kein Aufwand, Rezepte aus Kochbüchern zu digitalisieren. Die App erfasst sie über die Kamera: Sie erkennt Buchseiten automatisch und fotografiert sie. Als Hilfe markieren Sie die einzelnen Textblöcke, in denen die entscheidenden Informationen stehen. Daraufhin führt die App eine Texterkennung durch und teilt die Informationen in die Einkaufsliste und die Kochanleitung auf.

Die Mela-App überträgt die Lieblingsrezepte aus den Kochbüchern ins Smartphone. Foto: Matthias Schüssler

Das funktioniert gemäss unserem Test gut, aber nicht perfekt: Es sind gelegentlich manuelle Korrekturen notwendig, die aber verschmerzbar sind, wenn man sich überlegt, wie gross der Aufwand wäre, wenn man das Rezept abtippen müsste. Zu jedem so erfassten Rezept darf man auch die Quelle und die Kochzeit ergänzen. Und Sie sollten eintragen, für wie viele Mäuler das Rezept gedacht ist: Da die App Mengen- und Gewichtsangaben im Rezept als solche erkennt, können Sie diese über einen Schieberegler für eine beliebige Personenanzahl anpassen.

Neben der Möglichkeit, Rezepte via Kamera zu erfassen, können Sie sie auch aus dem Internet importieren. Zu diesem Zweck tippen Sie auf den «Browser»-Knopf und navigieren dann zur gesuchten Seite im Netz. Sobald Sie dort angekommen sind, zeigt die App das Label «Rezept gefunden» an, das durch Antippen den Import vornimmt.

Die App erfasst Zutaten und Kochanleitung ab Kamera – indem man die Textblöcke markiert, werden die Informationen automatisch passend zugeordnet. Foto: Matthias Schüssler

Sie können Ihre Rezepte als Favorit markieren, über eigene Kategorien verwalten und in einen Kalender eintragen. Auf diese Weise planen Sie, was Sie wann kochen möchten. Und es gibt eine Einkaufsliste, in die die Zutaten aller eingeplanten Rezepte übernommen werden, sodass Sie sie in einem Rutsch einkaufen können.

Wenn es an die Zubereitung geht, tippen Sie auf «Kochen»: Die App zeigt die Anweisungen dann Schritt für Schritt, wobei Sie bloss aufs Display zu tippen brauchen, um zur nächsten Instruktion zu wechseln. Und wenn im Rezept eine Zeitangabe wie «25 Minuten überbacken» steht, dann tippen Sie diese an, woraufhin ein Timer gestartet wird.

Für Android gibt es die Mela-App leider nicht. Als Alternativen bieten sich Paprika Recipe Manager oder Cookmate an.

Zubereiten, was Kühlschrank und Vorratskammer hergeben

Nicht alle führen ihren Haushalt so systematisch, und nicht jeder plant seine Mahlzeiten eine Woche im Voraus. Die App Supercook (iPhone und Android) ist eine Hilfe für Leute, die das zubereiten wollen, was der Kühlschrank und die Speisekammer gerade noch so hergeben. In dieser App müssen Sie erst alle Lebensmittel eintragen, die Sie verfügbar haben: Und zwar wirklich alles ausser Wasser, Salz und Pfeffer, «auch die alte Flasche Worcestershire-Sauce in der hintersten Ecke des Kühlschranks», wie es in der Anleitung heisst.

1 / 2 Bei Supercook trägt man sämtliche Zutaten ein, die man im Kühlschrank, im Keller und in der Speisekammer vorrätig hat. Foto: Screenshot

Daraufhin präsentiert die App alle Rezepte, die mit diesen Beständen möglich sind. Die Liste lässt sich nach Hauptzutat und Art der Mahlzeit (z. B. Frühstück oder Hauptgericht) filtern und nach Anzahl Zutaten, nach Diät oder Bewertung sortieren. Das lädt nicht nur zum Improvisieren ein, sondern wirkt auch der Lebensmittelverschwendung entgegen.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

