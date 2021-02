Mit anderen Augen – Wie das Kunstmuseum mehr Italiener, Türken und Iberer anlocken könnte Die öffentliche Kunstsammlung Basels will noch mehr Menschen vermitteln, was Kunst kann und ausmacht. Das soll im Rahmen von «Diversity» erreicht werden. Markus Wüest

Mehr Menschen sollen den Weg ins Kunstmuseum finden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Diversität, so lässt sich «Diversity» auf Deutsch übersetzen. Gemeint ist im Fall des von Pro Helvetia lancierten Projekts die ganze Breite der Bevölkerung. Also nicht bloss jene mit dem Schweizer Pass. Doch wie kann man die in Basel lebenden rund 75’000 Menschen, die aus dem Ausland stammen, dazu bringen, das Kulturangebot vermehrt zu nutzen?

Die Frage steht im Raum und wartet auf gescheite Antworten. Bis spätestens 2024 sollen sie vorliegen. Denn das Programm «Diversity» ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Es umfasst das Literaturhaus, das Kunstmuseum, die Kaserne und das Neue Orchester Basel (lesen Sie dazu auch das Interview mit Katrin Eckert, Leiterin des Literaturhauses Basel).