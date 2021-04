Sexuelle Übergriffe in Basler Beiz – «Wie das Hirscheneck mit den Vorfällen umgeht, ist vorbildlich» Nach Vorfällen im Unternehmen Mitte meldete auch das Restaurant Hirscheneck sexuelle Übergriffe. Basler Politikerinnen loben die offene Kommunikation des Hirschi – und kritisieren das Verhalten der Mitte. Robin Rickenbacher

Im Restaurant Hirscheneck haben sich sexuelle Übergriffe ereignet. Foto: Pino Covino

Wütend. Betroffen. Traurig. So beschreiben die Mitglieder des Kollektivs, die das Kleinbasler Restaurant Hirscheneck betreiben, ihre Gefühlslage. Am Mittwochabend veröffentlichten sie auf Facebook einen langen Beitrag, in dem mehrere Vorfälle von sexueller Belästigung und Übergriffen beschrieben werden. Diese haben sich im Verlauf des letzten Jahres im Restaurant ereignet. Verübt wurden sie durch eine Person des Kollektivs, wie es in der Mitteilung heisst. Die Betroffenen vertrauten sich den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen an. Die Vorfälle treffen die Betreiber hart, insbesondere da sie das «Hirschi» als Ort verstehen, an dem «Sexismus, Rassismus und jede Art von Diskriminierung» keinen Platz hat.