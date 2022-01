Zahlensalat zu Jahresbeginn – Wie das BAG mit den Corona-Zahlen für Verwirrung sorgte Das Bundesamt für Gesundheit meldete nach dem Silvesterwochenende weniger Corona-Fälle als befürchtet. Doch dann stellte sich heraus, dass rund 19’000 Fälle fehlten. Charlotte Walser Andreas Frei

Eine Silvesterparty in einem Zürcher Club. Die tatsächlichen Auswirkungen der Feiertage auf die Corona-Zahlen werden sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Corona-Zahlen des Silvesterwochenendes wurden am Montag mit Bangen erwartet. Zuletzt hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am vergangenen Donnerstag Zahlen vermeldet – und zwar den Rekordwert von über 19’000 bestätigten Fällen innerhalb eines Tages. Wie hat sich die Omikron-Welle seither entwickelt? Am Montag meldete das BAG am frühen Nachmittag 38’437 Fälle für das Wochenende. Über vier Tage verteilt wären das durchschnittlich weniger als 10’000 Fälle pro Tag.

Das BAG schrieb jedoch, es handle sich um die Zahlen seit Freitag – also nur um drei Tage. Wo waren also die Zahlen zwischen Donnerstag und Freitag geblieben? Nach Medienanfragen dazu löschte das BAG seine Tweets zu den Fallzahlen. Am späteren Nachmittag publizierte es dieselben Zahlen erneut – und lieferte gleichzeitig die Zahlen von Freitag nach: 18’950 Fälle. Seit Donnerstag sind also insgesamt 57’387 bestätigte Fälle registriert worden.