Die kanadische Grossstadt Calgary ist in den letzten zehn Jahren von Krise zu Krise geschlittert. 2014 sorgte der Ölpreis-Crash für einen ersten Dämpfer für das Texas Kanadas, wie die Metropole in der westlichen Provinz Alberta genannt wird. Und die erhoffte Erholung wurde dann von der Corona-Krise erstickt. Die Lage erwies sich als düster, wo einst das Ölbusiness florierte, standen über 30 Prozent der Büroflächen leer, teilweise waren Bürotürme komplett verwaist. Der Wert der Geschäftsgebäude in der Innenstadt fiel von 25 Milliarden kanadischen Dollar (16,6 Milliarden Franken) auf neun Milliarden Dollar (sechs Milliarden Franken).

Calgary gilt zudem als Pendlerstadt, abends strömen die Menschen wieder raus in die Vororte. Im Zentrum selber gibt es zu wenig Wohnraum, die Nachfrage ist hoch, die Mieten ebenfalls. Das Problem ist auch in der Schweiz bekannt, wobei hierzulande der Büroleerstand weitaus geringer ist.

Der Stadtrat befürchtete, dass die Metropole enden könnte wie Detroit im amerikanischen Rostgürtel, welches völlig zerfiel und sich mühsam aufrappeln musste. Das Gremium beschloss daher, schnell Gegensteuer zu geben, und richtete dafür mit der grossen Kelle an. 200 Millionen kanadische Dollar stellte man für die Trendwende sofort bereit, insgesamt will man in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde investieren.

Das Husky Oil Building in Downtown Calgary: Nicht nur wegen der Cowboys und der Rodeoshow Stampede, sondern auch wegen der Ölindustrie gilt die Stadt als Texas Kanadas. Foto: David Boily (AFP)

Die Details des Wiederbelebungsplans wurden im Frühjahr 2021 innert gerade mal drei Monaten festgelegt. Dabei wurde nicht von oben herab entschieden, wie das am schnellsten gehen würde, sondern auch die Interessen der Bevölkerung einbezogen. Gewerbe, Industrie, Schule, Verwaltung oder Kunstschaffende – alle irgendwie Betroffenen wurden befragt und in die Planung einbezogen. Das breit abgestützte Projekt wurde mit grosser Mehrheit vom Stadtrat abgesegnet.

Finanzielle Anreize ohne Vorgaben

In den damit bereitgestellten Millionen enthalten sind finanzielle Anreize für Eigentümer und Bauunternehmen. Sie erhalten von einem Komitee Zuschüsse von rund 800 kanadischen Dollar pro Quadratmeter für Büroflächen, welche in Wohnräume umgewandelt werden. Dabei sind in grossen Türmen auch Mischnutzungen möglich, mit Verkaufsflächen, Restaurants, Kindertagesstätten oder Fitnesszentren in den untersten und Wohnungen in den oberen Stockwerken. Für reine Hotels gibt es knapp 650 Dollar, für Umnutzungen zu Schulen etwa 540 Dollar pro Quadratmeter.

Das Geld wird aber nicht einfach mit offenen Händen verteilt. Ein neues Downtown-Komitee sondiert Baueingaben und spricht Gelder aus dem Fonds. Und diese fliessen auch erst, wenn das Bauvorhaben abgeschlossen und die Mieterinnen oder Nutzer eingezogen sind. Das Risiko tragen also vorderhand die Unternehmen und Eigentümer, mit der Sicherheit, dass eine erfolgreiche Umsetzung ihnen nicht nur künftige Mieteinnahmen, sondern auch Millionen an Zuschüssen einbringt.

In den 2000er-Jahren zog Calgary aufgrund der reichen Ölreserven in Alberta viele Zuzüger an, die Stadt wuchs schnell. Das änderte sich mit der Ölpreiskrise 2014 und Corona. Foto: David Boily (AFP)

Dafür gibt es im Programm kaum Auflagen, was der Stadt zuerst Kritik einbrachte. So forderten einige Quoten für bezahlbaren Wohnraum, da die Mieten in Calgary stark gestiegen sind. Das ist im Umnutzungsplan aber kein Thema. Und schliesslich war es auch nicht nötig, denn die interessierten Investoren rannten dem Komitee die Türen ein, und es kam zu einem regelrechten Bieterkampf, um Projekte mit der Stadt umsetzen zu können. Anstatt um jedes Unternehmen froh zu sein, welches überhaupt etwas macht, konnte das Komitee wählerisch sein und Projekte aussuchen, die besonders gut zur Strategie der Stadt passen.

Abbau der Bürokratie als wichtiges Kriterium

Beispielsweise das Nonprofitunternehmen Homespace, welches sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzt. Es erhielt weitere Fördergelder der Provinz sowie des Staats und war das erste erfolgreiche Umnutzungsprojekt im Wiederbelebungsplan. Nur gerade zwölf Monate dauerte die Umgestaltung des Bürogebäudes, welches nun Wohnflächen für einkommensschwache Haushalte und auf zwei Stockwerken Obdachlosenunterkünfte enthält.

Das Tempo ist entscheidend, sagt Bürgermeisterin Jyoti Gondek der «Washington Post». Sie habe sich in der texanischen Metropole Houston nach Tipps für die Wiederbelebung erkundet und wisse daher, dass das erste Jahr entscheidend sei. Die Leute würden nervös, wenn sie keinen Fortschritt sähen, man müsse deshalb vorwärtsmachen. Heisst auch, den bürokratischen Exzess einschränken und schnelle Umsetzungen ermöglichen. In Calgary gelang das, innert zwei Jahren ist bereits ein Viertel der geplanten Projekte abgeschlossen oder in Arbeit, man ist dem Zehnjahresplan voraus.

Eines der ersten Projekte des Programms: Das Cornerstone-Building mit Verkaufsflächen und 112 Wohnungen. Der Unternehmer lässt die Fassade erneuern, um Balkone einzubauen. Bild: PD

Auch die Bauunternehmen loben dies. Nichts sei für Investoren und Baufirmen attraktiver als der Abbau der Bürokratie, sagt Unternehmer Maxim Olshevsky. Seine Firma Peoplefirst Developments hat ein altes Bürogebäude gekauft und Verkaufsflächen sowie 112 Wohnungen eingebaut. Dazu gehören auch Balkone, die bei vielen Umnutzungen von Büroflächen fehlen. Obwohl die Winter in Calgary lang und die Sommer kurz sind, legte Olshevsky wert darauf und liess die gesamte Fassade umbauen, um Balkone zu integrieren.

Die Umnutzung kostet die Firma 38 Millionen kanadische Dollar, die Stadt wird knapp acht Millionen an Zuschüssen beisteuern. Für Olshevsky geht die Rechnung damit auf. Die unteren beiden Etagen des Cornerstone-Buildings wird er künftig an Gewerbe oder Restaurants vermieten, darüber entstehen zu 60 Prozent «erschwingliche Luxuswohnungen», wie er es nennt, und zu 40 Prozent bezahlbarer Wohnraum mit Mieten deutlich unter den üblichen Preisen. Dieser Mix hat das Komitee überzeugt, welches den Zuschlag und die Zuschüsse gab – und die Bevölkerung, denn für die Wohnungen gibt es bereits eine lange Warteliste. Nun plant der Unternehmer bereits ein zweites Projekt.

Calgary profitiert doppelt von den Umnutzungen

Die Rechnung geht aber nicht nur für die Unternehmen auf, sondern auch für die Stadt. So rechnet Calgary, dass durch Grundsteuern mehr Geld zurück in die Kasse fliesst, als man an Zuschüssen auszahlt. Zudem wird die Innenstadt belebt und vielfältiger. Die Stadt ist nicht mehr dem Klumpenrisiko einer Industrie ausgesetzt, welche in der Vergangenheit zwar einiges an Reichtum beschert hat, nach dem Zerfall aber auch eben einige Probleme.

Noch läuft die Wiederbelebung nicht überall in der Innenstadt, doch die Aussichten auf Besserung genügen vielen kleinen Geschäften schon, die in verlassenen Gegenden durchhalten. Sie sehen, wie die grossen Krane die Gebäude um sie herum langsam wieder zum Leben erwecken. Die Stadt hat bereits weitere Programme gestartet, plant beispielsweise einen Komplex mit einem neuen Eishockeystadion, verbessertem ÖV-Anschluss und der Aufwertung des Flussquartiers.

Hommage an die Cowboy-Stadt: Der Saddledome ist derzeit das Zuhause des NHL-Teams Calgary Flames. Nun soll der Club ein neues Stadion erhalten, die Pläne dafür wurden im April 2023 bewilligt. Foto: Larry MacDougal (Keystone, EPA)

Weniger Leerstand in der Schweiz und kaum Umnutzungen

Wäre das Erfolgsmodell Calgary auch ein Vorbild für die Schweiz? Direkt vergleichen lässt sich die Situation kaum, da die kanadische Stadt im Zentrum bislang vor allem aus Bürogebäuden und kaum Wohnraum besteht. Zudem ist der Büroleerstand hierzulande weit weniger dramatisch. Gemäss aktuellen Zahlen des Bundes ist er in Genf mit zwölf Prozent am höchsten. In Basel stehen noch etwas mehr als fünf Prozent der Büroflächen leer, in Bern und Zürich sind es gerade mal etwas mehr als ein Prozent.

Trotzdem beschäftigt sich der Bericht Büroflächenmarkt Schweiz 2023 der Credit Suisse mit der Frage, wie sich Büroflächen in Wohnraum umnutzen lassen. Denn die Homeoffice-Quote stieg von 18 Prozent im Jahr 2013 mit Corona auf mittlerweile knapp 40 Prozent, wie es in einem Bericht des Schweizerischen Baumeisterverbandes heisst. Leere Büroflächen liessen sich deshalb nun eigentlich gut zu Wohnräumen umbauen, das trage auch zur Verdichtung der Innenstädte bei, heisst es im CS-Bericht.

Doch es gibt auch viele Herausforderungen, wie die CS schreibt. Das beginne bei bürokratischen wie Bauzonenkonformität, Lärm- oder Schadstoffgrenzwerten, welche erfüllt sein müssen. Bauliche Grenzen gibt es, wenn beispielsweise die Konstruktionsweise die Grundrissgestaltung einschränke oder der Einbau von Balkonen oder Loggien schwierig sei. Oft gehe mit zusätzlich nötigen Treppenhäusern, Schächten oder Leitungen auch Grundfläche verloren.

Umnutzungen seien in der Schweiz deshalb selten, heisst es. Attraktiver sei der Umbau in Schulräume, was weniger Kosten und Aufwand verursache. Eine Umwandlung in Wohnräume lohne sich vor allem, wenn danach die Rendite mit der erwartbaren Miete stimmt. Was vorderhand eher für teure Wohnungen und nicht für bezahlbaren Wohnraum sprechen würde. Hier könnte aber Calgary mit seinem Anreizprogramm für Unternehmen dann doch ein Vorbild sein, um auch in der Schweiz solche Projekte attraktiver zu machen.

