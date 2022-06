Covid-Kredit für Killing Kittens – Wie britische Steuerzahler zu Sexparty-Unternehmern wurden Das Start-up Killing Kittens organisiert Swingerpartys für Reiche und erhielt vom Staat einen Covid-Kredit. Nun wurde die Regierung aufgrund einer Klausel Mitbesitzerin der Firma.

Britische Steuerzahler halten jetzt Anteile an einem Unternehmen, das Sexpartys schmeisst. Die Partys, bei denen alle Teilnehmer maskiert erscheinen, sind jedoch nur Mitgliedern vorbehalten. Foto: Instagram/Killing Kittens

Die britische Regierung und durch sie die britischen Steuerzahler sind nun mit einem Anteil von 1,5 Prozent Aktionäre von Killing Kittens («Kätzchen töten»), eines von Frauen geführten Swingerclubs der gehobenen Klasse. Der Grund: Die Regierung von Premier Boris Johnson hat während der Corona-Pandemie ein staatliches Finanzierungsprogramm für Start-ups lanciert – eingerichtet bei der British Business Bank, unterstützt vom Steuerzahler und von Privatinvestoren.

Bis März dieses Jahres wurden über 300 dieser Darlehen an Firmen im ganzen Land vergeben. Jetzt wurden einige dieser Kredite aufgrund einer Klausel in Beteiligungen umgewandelt, wie die «Financial Times» berichtet und die Bank bestätigt.

Killing Kittens wurde 2005 von Emma Sayle, seit Schulzeiten eine Freundin von Herzogin Kate, mit dem Ziel und Zweck gegründet, von Frauen geführte Sexveranstaltungen für abenteuerlustige Singles und Paare an noblen und geheimen Orten in Städten wie London, New York, Paris und Berlin zu organisieren. Das Geschäft mit den Sexpartys für Reiche und Superreiche boomte.

Wirtschaftlicher Höhepunkt

Dann kam Corona. Die Pandemie zwang das Unternehmen, alle Veranstaltungen und Workshops online abzuhalten. Im Jahr 2020 wurde Killing Kittens ein staatliches Darlehen von 170’000 Pfund (circa 200’000 Franken) gewährt, um durch die vermeintliche Krisenzeit zu helfen. Doch die Krise erwies sich für das Unternehmen der heute 43-jährigen Sayles vielmehr als Beschleuniger für den Eintritt in die Sex-Tech-Branche.

Die Pandemie sei grossartig für das Geschäft gewesen, sagt Sayle. Die Website verzeichnete während der Corona-bedingten Lockdowns einen Zuwachs um 330 Prozent. Immer mehr Menschen hätten mit Sex experimentieren wollen, und sie habe in den letzten anderthalb Jahren mehr als 40’000 Mitgliedschaftsanfragen von alleinstehenden Frauen erhalten.

Hat Boris Johnson nie als stillen Teilhaber in Betracht gezogen: Emma Sayle, Mutter von drei Kindern und Gründerin von Killing Kittens. Foto: Instagram/Emma Sayle

Nach den Lockdowns in Grossbritannien stieg die Nachfrage nach den Sexpartys von Killing Kittens weiterhin stark an. Das Darlehen wurde in die Entwicklung einer neuen App und eines sozialen Netzwerks für Erwachsene investiert.

Killing Kittens beschäftigt rund 14 Vollzeitangestellte und erzielt einen Jahresumsatz von 1,4 Millionen Pfund, wovon etwa 80 Prozent aus Grossbritannien stammen. Anfang 2022 verbuchte das Unternehmen 1 Million Pfund an neuen Investitionsgeldern. Damit wurde das staatliche Darlehen aufgrund einer Klausel in eine Kapitalbeteiligung umgewandelt – und die Steuerzahler wurden zu Miteigentümern. Auch das Finanzamt.

Im Gespräch mit der «Financial Times» sagt Sayle, dass die Regierung bereits Geld verdient habe. Bei der aktuellen Bewertung von Killing Kittens sei eine Rendite von 77 Prozent erzielt worden.

Hohn und Spott

Das Unternehmen hat heute einen Wert von rund 15 Millionen Pfund und rühmt sich, mehr als 180’000 Mitglieder zu haben. Das reiche aus, um das Wembley-Stadion zweimal mit englischen Gruppensex-Enthusiasten zu füllen, spotteten englische Medien, nachdem die «Financial Times» die Beteiligung der Steuerzahler an Killing Kittens bekannt gemacht hatte.

Doch auch Gründerin Emma Sayle, die mit einem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler verheiratet ist, mit dem sie drei Kinder hat, weiss zu scherzen: Nach der Investition durch die britische Regierung sagte sie, dass sie Premierminister Boris Johnson niemals als stillen Teilhaber in Betracht gezogen habe. Dabei verwendete sie den Ausdruck «sleeping partner», was sich auf Deutsch auch mit Schlafpartner übersetzen liesse.

red/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.