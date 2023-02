Elternfrage zu plötzlicher Schulunlust – Wie bringe ich die Freude zurück ins Leben meines Sohnes? Der Sohn einer Leserin will plötzlich nicht mehr in die Schule, mit den Geschwistern streitet er ständig und er weint viel. Elternberaterin Christelle Schläpfer sagt, was zu tun ist. Christelle Schläpfer

Wenn jede Diskussion mit Tränen endet: Der Umgang mit nah am Wasser gebauten Kindern fordert Eltern heraus. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Sohn (9) – der jüngste von drei Kindern – ist seit ein paar Monaten ziemlich nah am Wasser gebaut. Beispielsweise wird er schnell wütend, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft, oder streitet sich häufig mit seinen älteren Geschwistern – und meistens endet es bei ihm mit Tränen. Ausserdem bereitet es ihm grosse Mühe, zur Schule zu gehen (obwohl er ein guter Schüler ist). So weint er oft, bevor er morgens losmuss. Fragen wir bei ihm nach, warum er die Schule gerade so doof findet, antwortet er: «Ich hab einfach keine Lust drauf». Wir versuchen selbstverständlich, ihn aufzumuntern und ihm den Sinn der Schule klarzumachen, aber er lässt sich kaum überzeugen. Was sollen wir nur tun? Und vor allem: Wann müssen wir uns Sorgen machen, dass er in eine Depression abrutscht? Leserinnenfrage von Lea



Liebe Lea, herzlichen Dank für Ihre Frage. Es ist verständlich, sich Sorgen zu machen, wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind die Freude verloren hat. Lassen Sie uns die Situation genauer unter die Lupe nehmen.