Frage an Peter Schneider – Wie bleibe ich trotz allem gelassen? Eine Antwort darauf, wie man es angesichts von Krieg, Pandemie und Klimakrise schafft, stoisch zu bleiben. Meinung Peter Schneider

Verwüstet vom steigenden Meeresspiegel: Eine Frau steht in den Überresten eines Resorts in Atafona, Rio de Janeiro (Brasilien). Foto: AFP

Nachrichten über Putin, Trump, Ukraine, Afghanistan, Covid, Klimaerwärmung und so weiter wirken täglich mit Wucht auf mich ein. Die Menge und Unmittelbarkeit dieser Informationen machen es mir schwer, mich mit dem (für mich) Wesentlichen zu beschäftigen. Kurz gesagt, ich möchte etwas stoischer werden. Nur, wie erreicht man dies? Ich halte nichts von Ratgebern wie «In 100 Tagen xy werden», sondern möchte mich nachhaltig auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann – und dafür das gelassener nehmen, was ich nicht ändern kann. P.B.