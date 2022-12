Ehe für alle in den USA – Wie Biden die gleich­geschlechtliche Ehe vor dem Obersten Gerichtshof schützt Der Supreme Court könnte nach dem Recht auf Abtreibung ein weiteres Recht abschaffen. Dem wollen die Demokraten mit dem «Respect for Marriage Act» vorbeugen. Christian Zaschke aus New York

1 / 4 Ein wegweisender Schritt: First Lady Jill Biden überreicht US-Präsident Joe Biden den Stift, … Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Tausende Menschen hatten sich am späteren Dienstag auf dem South Lawn am Weissen Haus in Washington versammelt. Cyndi Lauper sang, Sam Smith sang, doch die Menschen waren nicht gekommen, um deren Darbietungen zu lauschen, sondern um US-Präsident Joe Biden dabei zuzusehen, wie er ein wegweisendes Gesetz unterzeichnet.