Soll man sich ausserhalb seines Wohnkantons impfen lassen?

Nartey sagt: «Impfen im Kanton, in dem man arbeitet, kann durchaus Sinn machen. Das findet auch bereits statt.» Ansonsten rät sie vom «Impftourismus» ab. Das sei auch zum Beispiel gegenüber Risikogruppen nicht fair, meint die Bernerin. «Die Zuteilung des Impfstoffes an die Kantone ist nach Bevölkerung. Wenn jetzt alle Zürcher nach Bern kommen, wird es schwierig. Vor allem wenn dann alle Zürcher noch schneller wären als die Berner. Allerdings haben wir heute gesehen, wie schnell die Berner sein können.» Impftourismus mache keinen Sinn, so Nartey.