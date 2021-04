Geimpfte Senioren in Quarantäne – Wie Bersets Impf-Versprechen in Binningen gebrochen wird Wenn die Impfwilligen geimpft seien, brauche es keine Massnahmen mehr. Das Wort des Bundesrats scheint zumindest in den Altersheimen nicht zu gelten, wie Beispiele aus dem Baselbiet zeigen. Benjamin Wirth

Point de Presse von letztem Dezember mit Bundesrat Alain Berset und den Baselbieter Regierungsräten Thomas Weber und Kathrin Schweizer. Foto: Lucia Hunziker

Impfen. Jetzt. Viele. Obwohl die Kampagne landesweit nur stockend ins Rollen gerät, propagieren die Behörden immer wieder, die Corona-Krise nur mit dem Vakzin beenden zu können. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) sagte Ende März, dass es keine Massnahmen mehr brauchte, wenn alle Impfwilligen geimpft seien. Grosse Teile der Bevölkerung lässt dies hoffen. Doch Beispiele in Baselbieter Alters- und Pflegeheimen (APH) stellen Bersets Aussage infrage.

Heimbewohner, die sich bereits vor Wochen zum zweiten Mal impfen liessen, mussten auf Weisung des Kantons abermals in Quarantäne. Die BaZ weiss von solchen Vorfällen im Langmatten in Binningen und im Münchensteiner Hofmatt. Beide APH stellten neuerliche positive Corona-Befunde fest, worauf sie ganze Stationen temporär isolieren mussten. Auch Besuche waren den Bewohnern in dieser Zeit untersagt.