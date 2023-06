Der Städtevergleich – Wie Bern und Basel völlig anders mit Bettelnden umgehen In den Städten Bern und Basel sorgen Bettler aus Osteuropa für Diskussionen. Die Behörden verfolgen ganz andere Strategien. Das sind die Unterschiede. Rahel Guggisberg Sebastian Briellmann

In Bern und Basel bitten immer wieder Bettlerinnen auch am Boden kniend um Geld – wie hier in Basel. Foto: Dominik Plüss

Ein Bettler liegt in der Innenstadt am Boden, eine Bettlerin sitzt vor einem Einkaufsladen. Das sind Szenen, die in der Stadt Bern im Januar und Februar häufig zu sehen waren. Es handelte sich laut den Behörden meist um Roma aus Rumänien und Bulgarien.

Zurzeit sind jedoch in der Bundesstadt nur vereinzelt bettelnde Personen anwesend. Gelegentlich kommt es vor, dass sie Leute direkt ansprechen – und beim Bahnhof oder auch in Trams und Bussen direkt um Geld bitten. Ganz neu geben sich Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien als falsche Zeitschriftenverkäufer aus oder betteln um Geld.

In Basel dagegen ist es weniger ruhig. Hier sind die Bettler vielerorts präsent und warten auf mit neuen Strategien, die in der Bevölkerung für viel Unmut sorgen: Seit kurzem wird die Taktik des «Hausbesuchs» angewendet. An der Tür klingeln – und Geld verlangen: Das ist eine bisher nicht gekannte Dimension.

Die Anwesenheit von bettelnden Personen wird immer wieder zum Gesprächsthema. Streitpunkt in den Diskussionen ist die Frage, wie die Behörden mit ihnen umgehen sollen. Da gibt es zwischen den Städten Bern und Basel grosse Unterschiede.

Zwei Zielstädte für Bettler, zwei divergierende Ansätze. Das sind die Unterschiede.

Basel und Bern wechseln sich ab

In der Stadt Bern rätseln die Behörden immer noch darüber, wieso im Januar und Februar plötzlich so viele bettelnde Personen auftauchten. Ein Teil von ihnen übernachtete gar in Eingängen von Ladenlokalen. Die Anzahl der Personen lag laut der Organisation Pinto, die im Auftrag der Stadt Sozial- und Konfliktarbeit leistet, bei 45. Laut den Behörden konnten sie das grosse Aufkommen nicht mehr managen. Zurzeit präsentiert sich die Situation in Bern anders: In der Bundesstadt hat es nur wenige Bettelnde.

Obdachlose schlafen Ende Februar trotz Kälte draussen in der Berner Innenstadt. Foto: Raphael Moser

Im Mai unterscheidet sich die Situation in Basel klar von der aktuellen Lage in Bern. Von der Innenstadt über den Bahnhof bis zu den Aussenquartieren sind am Rheinknie zumindest im Moment wieder zahlreiche Bettler aus Osteuropa anzutreffen.

Gewohntes Bild am Basler Bahnhof: Ein Bettler bittet mit einem Schild um Geld. Foto: Kostas Maros

Sie sind an allen neuralgischen Punkten der Stadt zu sehen. Laut einem Polizeisprecher sind es rund 75 an der Zahl. Sie stammen aus Osteuropa, «vorwiegend» aus Rumänien.

Ein Chefbeamter in Bern, eine Regierungsrätin in Basel

Die unterschiedlichen Zahlen haben auch mit den verschiedenen Köpfen bei den Behörden und in der Politik zu tun, die sich mit der Problematik befassen.

Ein Mann, der Bescheid weiss, ist Alexander Ott. Der Chef der Fremdenpolizei der Stadt Bern gilt schweizweit als einer der führenden Spezialisten. Er kennt die unterschiedliche Handhabung der Kantone, deren Probleme, deren Verzweiflung manchmal auch. Otts Spezialgebiet ist die Bekämpfung des Menschenhandels. Er ist Mitglied der nationalen Expertengruppe der Fedpol, Ansprechstelle für die Polizeikorps des In- und Auslands und Co-Leiter des runden Tisches gegen Menschenhandel des Kantons Bern.

Verteidigt seine Praxis: Alexander Ott von der Fremdenpolizei Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Otts Grundthese lautet, dass die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU es für Menschen aus Osteuropa viel einfacher gemacht hat, zum Betteln in die Schweiz zu kommen. Zudem ist für den langjährigen Chefbeamten auch klar, dass die Bettlerinnen und Bettler – meist sind es Roma – in clanartigen Strukturen organisiert sind.

Auf diesen Erkenntnissen baut Ott seine Strategie im Umgang mit den organisierten Bettelnden auf. Und er sorgt mit seinen Leuten auch für deren Umsetzung. Mit seinem Chef, dem Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte), sei er in regelmässigem Austausch, und dieser unterstütze die auf Bundesebene vollzogenen Massnahmen vollumfänglich.

In Basel ist die Hierarchie beim Umgang mit den Bettlern eine andere, einen Spezialisten, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, gibt es nicht; das Justiz- und Sicherheitsdepartement trägt jedoch im Jahr 2021 die Wiedereinführung des Bettelverbots mit. Die zuständige Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) betont, dass diese Massnahme eine «Verschärfung» mit sich bringen soll.

Die Basler Regierungsrätin Stephanie Eymann ist für den Umgang mit den Bettlerinnen und Bettlern zuständig. Foto: Lucia Hunziker

Die Regierung und die Behörden werden hauptsächlich von Mitgliedern des Parlaments auf Trab gehalten. Namentlich von SVP-Politikern, die sowohl vor drei Jahren auf die Wiedereinführung eines Verbots gepocht haben – wie auch heute dessen strikte Umsetzung lautstark einfordern.

Dass die Schweizerische Volkspartei – im links-grünen Basel-Stadt eigentlich selten erfolgreich – mit ihren Vorstössen zur Bettelei immer wieder durchkommt, liegt daran, dass die anderen Parteien – mit der SP auch die grösste und mächtigste – erkannt haben, dass eine strikte Handhabung selbst der eigenen Basis ein Anliegen ist. Auf linker Seite ist man demnach versucht, möglichst sozialverträgliche Lösungen, die Rücksicht auf die Bettler nehmen, durchzubringen. Mit überschaubarem Erfolg, allerdings.

Wegweisung in Bern, Bleiberecht in Basel

Der zentrale Unterschied zwischen den Strategien von Bern und Basel liegt in der unterschiedlichen Auslegung des Abkommens mit der EU über die Personenfreizügigkeit. Bettler sind laut den Berner Behörden weder Arbeitnehmer auf Arbeitssuche noch Selbstständigerwerbende noch Touristen. Sie haben entsprechend kein Aufenthaltsrecht in der Bundesstadt.

In der Praxis heisst das, dass die Behörden bettelnde Personen aus der Stadt wegweisen. Bei Nichtbeachtung der Wegweisung kann im Wiederholungsfall ein Einreiseverbot für die Schweiz verfügt werden.

Alexander Ott von der Fremdenpolizei betont jedoch, dass seine Behörde nicht nur repressiv gegen bettelnde Personen vorgeht, sondern auch erkennen will, wenn jemand ausgebeutet wird. Diesen Opfern will seine Behörde Perspektiven aufzeigen, wie sie aus dem System aussteigen können.

Das ist der Berner Weg.

In Basel wird das nationale Ausländerrecht von den Behörden anders ausgelegt als in Bern. Der Regierungsrat von Basel-Stadt ist der Meinung, dass «Angehörige von EU- und Efta-Staaten grundsätzlich ein dreimonatiges Aufenthaltsrecht ohne weitere Bedingungen haben». Wie jeder andere Tourist auch.

Die Regierung schrieb im April in einer Antwort auf einen Vorstoss aus den Reihen der SVP, dass die «Bettlerinnen und Bettler in Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen zur maximalen Aufenthaltsdauer sind» und sich «stets nur 90 Tage im Kanton Basel-Stadt» aufhalten.

Die Behörden hätten bislang auch keine Fälle festgestellt, in denen diese Maximaldauer überschritten worden sei. «Deswegen erfolgten bis anhin keine Wegweisungen infolge überschrittener Aufenthaltsdauer», so der Regierungsrat. Kein Wunder, übernachten die meisten Bettler heute im grenznahen Frankreich. So halten sie die Regeln ein.

Das ist der Basler Weg.

Die Haltung der Experten

Unter den Rechtsgelehrten gibt es Stimmen, die die Praxis der Stadt Bern als unzulässig erachten. Valerio Priuli, Dozent für Migrationsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sagt: «EU-Bürgerinnen und -Bürger haben ein Einreiserecht und das Recht auf einen dreimonatigen Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Dafür brauchen sie keine Bewilligung.»

Die Tatsache, dass eine Person bettle, ändere für sich allein nichts daran. Ob in bestimmten Konstellationen – zum Beispiel bei Straffälligkeit – Wegweisungsgründe gegeben seien und eine Wegweisung verhältnismässig sei, sei im Einzelfall zu prüfen.

Alexander Ott verteidigt die Praxis der Stadt Bern. «Wer weggewiesen wird, erfüllt die Voraussetzungen für ein Bleiberecht nicht.» Durch ein Bundesgerichtsurteil vom März sieht er sich in seiner Praxis bestätigt.

Darin hält das Bundesgericht daran fest, dass Betteln nicht als Erwerbstätigkeit gilt. Es kommt zum Schluss, dass diese Tätigkeit keinen Aufenthaltsgrund darstellt, der im Freizügigkeitsabkommen vorgesehen ist. Bei der Stadtberner Vollzugspraxis stützt sich Ott zudem auf die Weisungen des Staatssekretariats für Migration.

Betteln ist in Basel verboten, in Bern nicht

Auch in Bezug auf ein Bettelverbot haben Bern und Basel zwei ganz unterschiedliche Ausgangslagen: In der Stadt Bern ist Betteln grundsätzlich erlaubt. Der Kanton Bern hat das Bettelverbot im Jahr 1991 aufgehoben.

Ein Jahr später errangen in der Stadt Bern die rot-grünen Parteien die Mehrheit. Sie haben seither darauf verzichtet, ein solches Verbot einzuführen. Im Jahr 2007 erhielt die städtische Sicherheitsdirektion den Auftrag, «eine vertiefte Analyse zum Thema Bettelverbot auszuarbeiten». Doch diese Arbeiten verliefen im Sand.

Obwohl der Kanton Bern kein Bettelverbot kennt, wird neben der städtischen Fremdenpolizei auch immer wieder die Kantonspolizei aktiv. Sprecherin Sarah Wahlen sagt: «Wir erhalten immer wieder Meldungen im Zusammenhang mit bettelnden Personen. Etwa wenn sie sich aufdringlich verhalten. Oder weil der Verdacht auf mögliches deliktisches Handeln besteht.»

Im Kanton Basel-Stadt dagegen ist das organisierte Betteln seit 2021 wieder grösstenteils verboten. Auch die Anwendung von «täuschenden oder unlauteren» Methoden ist untersagt. Zudem muss mit einer Busse rechnen, wer «aggressiv oder aufdringlich» bettelt.

Vielerorts gilt eine 5-Meter-Regel. So ist es den Bettlern nicht erlaubt, näher als in einer Distanz von fünf Metern von Ausgängen von Bahnhöfen, Geschäften, Banken oder Geldautomaten zu betteln. Betteln darf man dagegen in öffentlichen Parks und Gärten.

Ein Bettler in Basel hält den Abstand zum Lebensmittelladen Coop ein. Foto: Kostas Maros

Bis zum 1. Juli 2020 galt im Kanton Basel-Stadt allerdings ein generelles Bettelverbot. Dann trat ein überarbeitetes Übertretungsstrafgesetz in Kraft. Das Ziel dahinter: eine lebendigere Stadt, etwa durch eine Verkürzung der Nachtruhe.

Der damalige Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) hat eindringlich vor diesem Schritt gewarnt, weil durch die Änderungen auch das «generelle Bettelverbot» aufgehoben wird. Seine Argumente verfangen nicht. Die Aufhebung eines «generellen Bettelverbots», glaubt eine Mehrheit, würde von niemandem bemerkt werden.

Doch die Bettler erfahren sehr wohl von der Aufhebung.

Am Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln sind plötzlich 100 Bettler da. Tagsüber sitzen sie in der ganzen Stadt verteilt am Boden vor Läden, Restaurants oder Bancomaten. Es entflammt, kurz vor den kantonalen Wahlen, ein hitziger Streit.

Obdachlose Bettler übernachten in Basel im Sommer 2020 auf offener Strasse. Foto: Michelle Brunner (20 Minuten).

Es geht um den Umgang mit den Roma, aber noch mehr um Deutungshoheit.

Die SVP fordert umgehend die Wiedereinführung eines umfassenden Bettelverbots. Die SP als stärkste Kraft im Kanton wirkt wie gelähmt.

Nach mehreren hilflosen Versuchen mit kurzfristig eingeführten Regeln wird das Verbot des organisierten Bettelns im Frühling 2021 wieder eingeführt. Und zwar ziemlich umfassend. Die SVP und der Themenführer in der Partei, Grossrat Joël Thüring, sind zwar in dieser Phase die strahlenden Sieger.

In einigen Punkten ist es jedoch zu umfassend, wie das Bundesgericht aufgrund von Beschwerden im April entschieden hat. Beim Urteil bildet auch die Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) eine Leitschnur.

Konkret: Betteln in Parks ist wieder erlaubt, Sofortbussen sind unverhältnismässig. Grundsätzlich aber stützt das Richtergremium in Lausanne das Gesetz.

Politischer Zwist in Basel, kaum Aufregung in Bern

Das Berner Modell ist für den Gemeinderat der Bundesstadt eine Erfolgsgeschichte. Hitzige politische Diskussionen über das Thema Betteln sind ausgeblieben.

Die SVP hat in den vergangenen Jahren weitgehend darauf verzichtet, das Thema lautstark zu bewirtschaften. Alexander Feuz, Fraktionspräsident der Stadtberner SVP, sagt zwar: «Wir lehnen die Bettelei generell ab – insbesondere die organisierte und aufdringliche.» Und er erwähnt auch die vielen Bernerinnen und Geschäftsinhaber, die sich bei ihm meldeten, weil sie sich von «aggressiven» Bettlern «bedrängt» fühlten. Aber grosse Kampagnen? Fährt die Partei keine.

Anfang dieses Jahres übt aber plötzlich der linke Flügel der Regierungsparteien Kritik am Narrativ der Behörden. Auslöser war eine Medienmitteilung der Stadt, in der sie die Bevölkerung dazu aufrief, «Bettler*innen kein Geld zu geben». Die Begründung: Es handle sich mehrheitlich um Personen aus Osteuropa, die Angehörige oder Opfer von organisierten Bettelbanden seien.

Sie zweifelt am Narrativ der Behörden: Lea Bill, Berner Stadträtin. Foto: PD

Zwei Mitglieder des Stadtparlaments – Sofia Fisch (Juso) und Lea Bill (Grünes Bündnis) – halten den Aufruf der Behörden für «problematisch», da das Betteln in der Stadt Bern erlaubt und zudem ein Menschenrecht sei.

Die wiederholte Erzählung der Behörden von organisierten Bettelbanden sei nicht belegt und somit stigmatisierend. In der Öffentlichkeit findet jedoch auch dieser Vorstoss keinen grossen Widerhall.

«Mir fehlen die Beweise, dass hinter der organisierten Bettelei ausbeuterische Strukturen stecken.» Lea Bill, Berner Stadträtin des Grünen Bündnisses

Lea Bill sagt: «Wir warten für unseren Vorstoss derzeit auf die Antwort des Gemeinderats, die Ende Juli vorliegen sollte.» Problematisch ist aus ihrer Sicht, dass die Behörden beim organisierten Betteln sogleich vermuten, dass ausbeuterische Strukturen oder gar Menschenhandel dahintersteckt. Dafür fehlten ihr einfach Beweise.

«Ich bekomme jeden Tag Mails und Briefe von Bürgern, die sich beschweren und die sagen, dass der Zustand in Basel schlimm sei.» Pascal Messerli, Präsident der Basler SVP

In Basel dagegen wird die Diskussion deutlich heftiger geführt. Die SVP bewirtschaftet das Thema lautstark. Kantonalpräsident und Grossrat Pascal Messerli sagt: «Ich bekomme jeden Tag Mails und Briefe von Bürgern, die sich beschweren und die sagen, dass der Zustand in Basel schlimm sei: Man werde dauernd um Geld gefragt.»

Der Zustand ist für ihn: «unerträglich».

Die SVP hat für Basel ein für die Partei klassisches Wording kreiert: «Bettler-Eldorado».

Die links-grünen Parteien in Basel finden weiterhin nur recht technisch den Weg in die Debatte. Sie wollen schon etwas tun, aber gerecht und sozial bleiben. Immerhin, aus ihrer Sicht, unterstützt die Regierung zwei Roma-Projekte in Rumänien – und lässt sich das rund eine Million Franken kosten.

Sie stützen sich auch auf feste Überzeugungen. Ihre Vertreter sehen die Ankömmlinge in erster Linie als Opfer, die nichts anderes wollen als der bitteren Armut zumindest ein bisschen zu entkommen. Für sie ist Betteln ein Menschenrecht. Und das Narrativ von «organisierten Clans» lehnen sie auch ab. Weiterhin.



Ueli Mäder, der renommierte Soziologe, hat im Sommer 2020, als die Debatte am eifrigsten geführt wurde, die Lage wohl am treffendsten eingeordnet: «Dass sich Leute von einzelnen forscheren Bettlern gestört oder genervt fühlen, ist nachvollziehbar. Es kann nicht sein, dass diesen Menschen gleich Fremdenfeindlichkeit oder sogar Rassismus unterstellt wird. Aber: Betteln ist für mich ein Menschenrecht, wie eine freie Meinungsäusserung.»

Die Programme in den Herkunftsländern

Auch den Verfechtern einer Praxis der Wegweisungen ist klar, dass damit das soziale Problem der bettelnden Personen nicht gelöst ist. Diese werden wohl andernorts versuchen, Almosen zu erhalten.

«Die Roma werden oftmals in ihren Heimatländern marginalisiert.» Alexander Ott, Chef der Fremdenpolizei der Stadt Bern

Alexander Ott sagt: «Die Herkunftsstaaten müssten vermehrt in die Verantwortung genommen werden.» Es brauche eine Strategie, damit diese Menschen, die heute betteln gingen, in ihren Heimatländern den Lebensunterhalt selber bestreiten könnten – und ihnen eine schulische Bildung ermöglicht werde.

Und Ott betont: «Auch Bulgarien und Rumänien sind als EU-Länder der Charta zur Sicherstellung der Grundrechte verpflichtet.» Diese Hilfe sei sicher nicht einfach, aber Unterstützung vor Ort sei immer besser. «Die Roma werden oftmals in ihren Heimatländern marginalisiert.» Man müsse sie ausbilden, statt chinesische Arbeitskräfte nach Rumänien zu holen. Es brauche den Willen, die Spirale der Roma nach unten zu unterbrechen. Es gebe Programme, die man auch durchsetzen müsse.

In Europa leben zwölf Millionen Roma, knapp zwei Millionen davon in Rumänien. Laut einer Studie der «Agentur der Europäischen Union für Grundrechte» sind Roma überall in Europa systematisch benachteiligt. Sie sind stärker von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, haben grössere gesundheitliche Probleme und ein deutlich niedrigeres Bildungsniveau als der Durchschnitt der jeweiligen Bevölkerung. Daher ziehen sich viele Roma in familiäre Strukturen zurück.

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) unterstützt im Rahmen der Kohäsionsprogramme Projekte, die die soziale Integration und die Einkommen von Roma in diesen Ländern stärken und verbessern sollen. «Ziel ist unter anderem die Inklusion von Minderheiten, unter anderem Roma», sagt Deza-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger. Dies sei in den bilateralen Umsetzungsabkommen so festgelegt worden. So gibt es beispielsweise Projekte, die Roma im Bildungs- und Gesundheitswesen unterstützten. Laut dem Bericht profitierten 40’000 Mitglieder der Roma-Gemeinschaft von den Programmen, darunter über 25’000 Kinder.

Allerdings stellen sich messbare Erfolge solcher Programme höchstens langfristig ein. Eine Studie der EU kam im Oktober 2022 zum Schluss, dass 80 Prozent der Roma in zehn europäischen Ländern armutsgefährdet sind. Im Vergleich zu 2016 trat keine Verbesserung ein. Entsprechend bleibt Betteln für viele eine Möglichkeit, um Einkommen zu generieren.

«Los emol» – der Podcast der Basler Zeitung «Los emol» beleuchtet Themen, die Basel bewegen. Moderiert von René Häfliger. Abonnieren Sie den Podcast über Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify oder jede gängige Podcast-App.

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.