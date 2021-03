Vorwürfe im Check – Wie berechtigt ist die Kritik an der Science-Taskforce? Nicht erst seit der «Maulkorb»-Forderung sehen sich die wissenschaftlichen Experten immer wieder mit Kritik konfrontiert. Die wichtigsten Vorwürfe – und wie viel Wahrheit in ihnen steckt. Jacqueline Büchi

Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce, hält an seinen Prognosen fest. Foto: Keystone

Leo Müller hielt es für nötig, seinem Statement eine Warnung voranzustellen: Er äussere sich jetzt zu einem «heiklen Thema», sagte der Luzerner Mitte-Politiker, bevor er sich im Nationalrat zur Science-Taskforce äusserte.

Die Szene zeigte exemplarisch, wie emotional die Debatte rund um das Expertengremium aufgeladen ist. Zwar lehnte es eine Mehrheit des Nationalrats ab, den Forschern ein Sprechverbot in der Öffentlichkeit zu erteilen. Die Grundsatzdebatte über die Taskforce aber dürfte damit nicht vom Tisch sein.

Die wichtigsten Kritikpunkte im Check:

Vorwurf 1: «Die Taskforce verwirrt die Bevölkerung»

Die Kommunikation der Taskforce sei von «sehr viel Kakofonie» geprägt, klagte Markus Ritter (Die Mitte) in der Nationalratsdebatte. Die Experten widersprächen nicht nur dem Bundesrat, sondern auch einander ständig. Tatsächlich fielen Taskforce-Mitglieder in der Vergangenheit mehrfach mit widersprüchlichen Aussagen auf – etwa in der Frage der Restaurantschliessung zu Beginn der zweiten Welle.

Dabei ist in der Theorie schon heute klar: Nur der Chef der Taskforce, Martin Ackermann, darf im Namen des Gremiums nach aussen kommunizieren – und dies auch nur nach Rücksprache mit seinem Auftraggeber, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). So steht es im Rahmenmandat, in dem die Aufgaben der Taskforce definiert sind.

Die rund 70 Mitglieder sind jedoch frei, ihre persönliche Meinung kundzutun, beispielsweise in der Funktion als Universitätsprofessorin. Dies tun sie regelmässig und teilweise kontrovers. Fraglich ist, ob dabei für die Bevölkerung immer klar ist, welchen Hut die interviewte Person gerade anhat – zumal Journalisten in der Regel darauf hinweisen, wenn eine Professorin in der Taskforce sitzt.

Das BAG jedenfalls will bislang keine Verstösse gegen die Kommunikationsrichtlinien festgestellt haben. Es sei noch nie nötig gewesen, ein Taskforce-Mitglied deswegen zu rügen, so Sprecher Daniel Dauwalder.

Ex-Taskforce-Mitglied Marcel Salathé sagt, für ihn sei immer klar gewesen, dass die Kommunikationsfrage «früher oder später zentral» werden würde. «Wenn 70 Leute unabhängig kommunizieren, kommt die Frage nach einer Koordination zwangsläufig auf.» Zumal es viele nicht gewohnt gewesen seien, medial so stark im Scheinwerferlicht zu stehen. «Auch ich überlege heute genauer als früher, wie ich einen Tweet formuliere.»

Vorwurf 2: «Die Taskforce ist zu alarmistisch»

Mitte Januar blendete Taskforce-Chef Martin Ackermann an einer Pressekonferenz eine Grafik ein. Darauf zu sehen: eine orange Kurve, die steil in den Himmel schiesst. Es handelte sich um eine Darstellung, die zeigen sollte, wie sich die Fallzahlen aufgrund der mutierten Virusvarianten entwickeln könnten. Im April sind bis zu 20’000 Neuansteckungen pro Tag abzulesen.

Laut dem Taskforce-Chef keine Prognose, sondern nur ein vereinfachtes Modell. Foto: Screenshot Pressekonferenz

Zwar betonte Ackermann schon damals, es handle sich nicht um eine Prognose, sondern um ein stark vereinfachtes Modell, das unter anderem die Wirkung der Impfung nicht berücksichtige. Dennoch handelte sich die Taskforce damit den Vorwurf des Alarmismus ein.

«Alarm schlagen und Alarmismus ist nicht das Gleiche.» Martin Ackermann, Leiter der Science-Taskforce

Auf Anfrage sagt Ackermann dazu: Sinn und Zweck dieser Szenarien sei ja gerade, dazu beizutragen, dass sie nicht einträfen. Er erinnert daran, dass die Schweiz seit dem 18. Januar im Shutdown ist. Dennoch entspreche der Verlauf der Kurve «bislang ziemlich genau dem gezeigten Modell» – wenn auch bei etwas tieferen Fallzahlen als prognostiziert.

«Alarm schlagen und Alarmismus ist nicht das Gleiche», so Ackermann weiter. Ersteres geschehe unter Berücksichtigung von Daten und Fakten, die hochgerechnet würden.

Auch Marcel Salathé sagt: «Wenn mir ein Handwerker sagt, dass ich das Dach reparieren soll, weil es sonst beim nächsten Sturm einstürzen könnte – ärgere ich mich dann etwa, wenn das reparierte Dach dem Sturm standhält? Nein, ich bin froh, dass ich den Schaden abwenden konnte!»

Vorwurf 3: «Die Taskforce schliesst kritische Stimmen aus»

Im Gegensatz zu Politikern sind die Mitglieder der Taskforce nicht vom Stimmvolk gewählt. Sie werden direkt vom Präsidenten Martin Ackermann nominiert – nach Rücksprache mit dem BAG. Für manche Kritiker ist das Gremium damit demokratisch ungenügend legitimiert.

Wie BAG-Sprecher Dauwalder ausführt, werden die Kandidaten anhand ihres interdisziplinären Hintergrunds und ihrer Expertise ernannt. «So wird sichergestellt, dass neben den Gebieten wie Epidemiologie und Medizin auch Disziplinen wie Psychologie, Ethik, Soziologie und Ökonomie in einer der zehn Expertengruppen vertreten sind.» Wobei gewisse Fachrichtungen offensichtlich später Beachtung fanden als andere: Mit Stefan Wolter wurde etwa erst während der zweiten Welle ein Bildungsforscher aufgenommen. Dass das BAG einen Vorschlag des Taskforce-Chefs abgelehnt hat, ist bisher noch nie vorgekommen, wie es auf Anfrage heisst.

Und was ist mit Pietro Vernazza? Der St. Galler Chefarzt wird von Kritikern regelmässig als Beispiel dafür angeführt, dass Experten mit abweichenden Ansichten ausgeschlossen würden. Laut einem Bericht der Plattform Medinside soll Vernazza im vergangenen Frühling zunächst eingeladen, danach aber ohne Erklärung wieder ausgeladen worden sein.

Taskforce-Präsident Ackermann dementiert dies: Der Arzt sei gar nie in die Swiss National Covid-19 Science Task Force eingeladen worden. Vernazza selber wollte sich auf Anfrage nicht äussern.

Vorwurf 4: «Die Taskforce übt Druck auf den Bundesrat aus»

Indem die Taskforce ständig auf härtere Regeln poche, setze sie den Bundesrat unter Druck, lautet ein weiterer Vorwurf. Bundesrat Alain Berset äusserte sich am Montagabend in der Nationalratsdebatte zum Covid-Gesetz höchstpersönlich dazu und stellte klar: «Die Science-Taskforce kann erzählen, was sie will. Die Entscheide fällt aber immer die Politik.»

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass der Bundesrat die Stimme der Wissenschaft zwar stark gewichtet, gleichzeitig aber auch andere Faktoren berücksichtigt. So verschaffen sich die betroffenen Branchen wie die Gastronomie regelmässig Gehör. Auch die Akzeptanz von Massnahmen in der Bevölkerung spielt eine Rolle. Dies lässt sich etwa daran ablesen, dass die Corona-Regeln hierzulande stets weniger strikt waren als jene in den Nachbarländern.

Direkten Kontakt mit dem Gesamtbundesrat hat die Taskforce ohnehin selten. Sie berichtet in der Regel ans BAG, dazu kommen regelmässige Videocalls mit dem Team von Gesundheitsminister Alain Berset.

Vorwurf 5: «Die Wissenschaftler wollen sich nur profilieren»

Wissenschaftler schauten oft lieber in den Spiegel als zum Fenster hinaus: Diesen Vorwurf formulierte Marcel Tanner, ein ehemaliges Mitglied der Taskforce. Teilweise gehe es den Experten darum, sich selber zu profilieren.

«In der heissen Phase gab es für mich nichts anderes mehr als diese Taskforce – das Privat- und Berufsleben mussten hintanstehen.» Marcel Salathé, Epidemiologe und ehemaliges Taskforce-Mitglied

Unbestritten ist: Innert Jahresfrist sind aus Forscherinnen und Forschern, die kaum jemand kannte, eigentliche Medienstars geworden. Zu den Bekanntesten gehört Epidemiologe Salathé. Er betont jedoch, für Eitelkeiten sei in einer solchen Krise schlicht keine Zeit. «In der heissen Phase gab es für mich nichts anderes mehr als diese Taskforce – das Privat- und Berufsleben mussten hintanstehen.» Ein 7-Tage-Job sei das gewesen.

Bezahlt werden die Mitglieder der Taskforce für ihre Arbeit nicht. Die meisten sind bei Schweizer Hochschulen angestellt und erhalten vom Arbeitgeber die Erlaubnis, Arbeitszeit für die Taskforce aufzuwenden.

Nur in Einzelfällen kann das BAG gemäss dem Rahmenmandat zusätzliche Verträge mit Taskforce-Mitgliedern abschliessen. Wie es beim BAG heisst, wurde bis jetzt nur ein einziges solches Mandat vergeben: Es handelt sich um einen Vertrag mit der ETH Zürich, die mithilfe eines Analysetools räumlich-zeitlichen Clustern von Neuinfektionen nachgeht. Der einjährige Vertrag läuft noch bis Juni dieses Jahres, die Kosten belaufen sich auf maximal 70'000 Franken.