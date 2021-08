«Kellerkinder» und ihre Leidenschaft – Wie Benthaus’ FCB-Trikot durch die halbe Welt reiste Im Keller von Lorenz Schumacher lässt sich anhand von 450 Leibchen die Geschichte des FC Basel bis in die 1960er-Jahre zurückverfolgen. Dominik Heitz

Er sieht aus wie der Chef einer Fussballabteilung in einem Sportgeschäft: Lorenz Schumacher mit seiner Trikotsammlung. Foto: Lucia Hunziker

Die Trikots hängen fein säuberlich an Holzkleiderbügeln. Die einen sind rot-blau, die anderen weiss, gelbe hat es auch darunter und solche in Pink. Manche zeigen lange, die meisten kurze Ärmel, sind mit Rund- oder V-Halsausschnitt versehen oder fallen in wenigen Fällen mit einem kecken Kragen auf.

Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, der Herr, der hier zum Rechten sieht, sei Chef in der Fussballabteilung eines Sportgeschäfts.

Der Herr heisst Lorenz Schumacher (38), ist aber nicht im Detailhandel tätig, sondern Oberstufenlehrer und steht mitten in seiner FCB-Leibchensammlung, die er kürzlich in einem Keller eingerichtet hat – keine hundert Meter von seiner Wohnung in Arlesheim entfernt. Gegen 450 Trikots präsentiert er hier.